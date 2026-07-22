Tofan spune că „personal se va implica” în elaborarea noii reforme fiscale. Când ar urma să fie publicat documentul

„Prima încercare de a aduce la realizare reforma fiscală nu a fost reușită, ca s-o spunem, așa, delicat. De fapt a fost un eșec”. Declarațiile au fost făcute de către prim-ministrul Vasile Tofan, în cadrul primei ședințe a Executivului pe care-l conduce. Acesta a accentuat totuși că „noi trebuie să facem reforma fiscală”.

Prim-ministrul i-a cerut ministrei Finanțelor Victoria Belous să publice noua reformă fiscală până pe 6 august. Tofan a mai subliniat că își asumă această reformă și că va fi „personal implicat”.

„Eu vreau sa fim un cabinet direct, care va spune lucrurilor pe nume și nu vom evita subiectele complicate. Noi trebuie sa facem reforma fiscală, să scădem taxele pe muncă, să scădem taxele pe investiții, dar va trebui să le compensăm din altă parte: vicii, alcool, accize, jocuri de noroc etc. Acelea-s mai ușoare, să spunem așa. Acciza la motorină este complicată, dar acolo o vom întoarce fermierilor. Dar, probabil, va trebui să revenim la taxa TVA. Am auzit feedback-ul data trecută, l-am auzit bine și cred că trebuie să încorporăm acest feedback pe cât de mult posibil, dar totuși va trebui să facem careva pași de unificare la TVA, posibil, graduală, nu deodată 20%”, a spus Tofan.

Proiectul politicii fiscale pentru 2027, promovat ca o reformă de simplificare și modernizare a sistemului fiscal, a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte în luna iunie 2026, în contextul în care mediul de afaceri și experții atrag atenția asupra modului în care este derulat procesul de consultare și asupra gradului de claritate al schimbărilor propuse.