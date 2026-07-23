Țările UE au convenit asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Ambasadorii UE au ajuns la un acord politic privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Despre acest fapt au declarat joi, 23 iulie, patru diplomați ai UE pentru agenția de știri britanică Reuters.

Doi diplomați ai UE au precizat că pachetul include înghețarea pe o perioadă de 12 luni a plafonului prețului petrolului rusesc, precum și o derogare de un an care permite transferul gazului natural lichefiat (GNL) rusesc către țări terțe, cu reînnoire automată.

„Statele membre au dat dovadă de solidaritate față de Grecia și se așteaptă ca Grecia să procedeze la fel față de alte țări în viitor”, a declarat un diplomat al UE.

Anterior, Grecia a blocat elementul principal al noului pachet — înghețarea plafonului prețurilor la petrol. Statutul său de principală putere maritimă a UE îi permite să susțină că va fi cea mai afectată de înghețarea plafonului prețurilor la petrol și, prin urmare, are dreptul să negocieze o relaxare a altor sancțiuni propuse în schimbul acceptării acestei măsuri. O astfel de măsură a fost interdicția privind transportul gazului lichefiat rusesc.

Lucrările tehnice privind pachetul de sancțiuni vor fi finalizate în prezent, iar joi după-amiază va fi demarată o procedură scrisă de adoptare a acestuia.