LIVE TEXT Ucraina a fost atacată cu peste 130 de drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1616

UPDATE 8:25 În noaptea de 28 iulie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 131 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-imitatoare de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Breansk, Kursk și Orel (Rusia), Donețk (teritoriu ocupat temporar) și Hvardiiske (Crimeea), au anunțat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 107 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul, centrul și estul Ucrainei.

Totuși, au fost înregistrate 16 lovituri ale dronelor de atac în 9 locații, iar resturile dronelor doborâte au căzut în 6 locații.