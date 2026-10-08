LIVE TEXT Ucraina a atacat încă o rafinărie din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1688

UPDATE 16:40 Unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au lovit complexul petrolier „Gazprom Neftechim Salavat” din Bașkortostan, a informat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Pe teritoriul întreprinderii, potrivit informațiilor furnizate de armata ucraineană, a izbucnit un incendiu.

Potrivit BBC, autoritățile din Bașkortostan au confirmat atacul cu drone asupra regiunii, fără a menționa însă lovitura asupra rafinăriei. După cum a declarat primarul orașului Salavat, „fragmentele mai multor drone au căzut în zona industrială”, provocând un incendiu.

UPDATE 14:00 Numărul persoanelor ucise în Kramatorsk, în timpul unui atac rus asupra a două autobuze, a crescut la 33.

Potrivit Procuraturii din regiunea Donetțk, lovitura a fost probabil provocată de o bombă aeriană ghidată. În epicentrul atacului s-au aflat cele două autobuze de linie, în care se aflau pasageri.

Pe lângă cele 33 de victime, alte 18 persoane au fost rănite.

UPDATE 12:15 În seara târzie a zilei de 7 octombrie, dronele rusești au atacat Kievul, una dintre acestea lovind un bloc de locuințe cu douăsprezece etaje, a scris Meduza.

Două persoane și-au pierdut viața. Alte patru persoane au fost rănite, printre care doi copii. Din clădire au fost evacuate 22 de persoane.

UPDATE 12:05 Cel puțin 12 persoane au murit în urma unui atac rusesc asupra a două autobuze de linie din Kramatorsk, regiunea Donețk, a raportat șeful administrației regionale, Vadim Filașkin. Alte 14 persoane au fost rănite. Consecințele atacului sunt încă în curs de evaluare.

UPDATE 08:23 La Priluki, regiunea Cernihiv, operațiunile de căutare și salvare au continuat toată noaptea la locul atacului rusesc. Potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, până în dimineața aceasta, s-a confirmat decesul a 22 de persoane, printre care cinci copii. Alte 54 de persoane au fost rănite, inclusiv șapte copii.

În timpul operațiunii de salvare, echipele de intervenție au reușit să salveze 15 persoane, printre care un copil.

„Echipele de salvare continuă să îndepărteze dărâmăturile și structurile distruse”, a precizat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.