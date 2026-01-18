LIVE TEXT Trupele ruse au minat de la distanță o zonă din apropierea unui spital din Herson. Război în Ucraina, ziua 1425

UPDATE 18:00 În Herson, ofițerii de aplicare a legii au înregistrat noi cazuri de minare de la distanță a teritoriului orașului de către armata rusă. Acest lucru a fost raportat pe Facebook de poliția din regiunea Herson, potrivit Ukrinform.

„În prezent, a fost înregistrată minarea teritoriului orașului de către inamici. Mine antipersonal au fost găsite pe autostrada Mykolaiv, în apropierea spitalului Centrului Regional de Servicii de Sânge”, se arată în comunicat.

Atenționare pentru cetățeni/ Sursa: ukrinform.net

Poliția a îndemnat locuitorii să nu călătorească prin zonă și a avertizat că teritoriul minat ar putea fi mai mare. Conform Ukrinform, în Herson s-a înregistrat minarea de cître armata rusă a zonelor rezidențiale.

UPDATE 15:17 În ultima zi, 17 ianuarie, forțele rusești au bombardat teritoriul regiunii Sumî de peste 100 de ori, printre răniți numărându-se și civili. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Sumî a relatat acest lucru pe Facebook.

„În comunitatea Sumî, un bărbat în vârstă de 23 de ani a fost rănit în urma unui atac cu dronă; o femeie în vârstă de 77 de ani a fost rănită într-un atac cu dronă; iar din cauza unui atac cu o bombă planoră, au fost rănite femei cu vârste cuprinse între 66 și 76 de ani și un copil, un băiat de șapte ani”, se arată în comunicat.

Se menționează că, pe parcursul zilei, din dimineața zilei de 17 ianuarie până în dimineața zilei de 18 ianuarie 2026, trupele rusești au efectuat peste 100 de atacuri cu bombardament asupra a 41 de așezări din 17 comunități teritoriale ale regiunii.

Armata rusă a folosit artilerie, mortare, drone FPV, UAV-uri și bombe glisante.

UPDATE 12:30 În ultima zi, 17 ianuarie, forțele rusești au bombardat orașul Harkiv și 12 așezări din regiunea Harkiv, ucigând trei persoane și rănind alte 11. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Harkiv, Oleh Syniehubov.

„În ultima zi, atacuri rusești au lovit orașul Harkiv și 12 așezări din regiunea Harkiv. În urma bombardamentului, trei persoane au fost ucise și 11 au fost rănite”, se arată în comunicat.

În Harkiv, o femeie de 20 de ani a fost ucisă; bărbați cu vârste de 62, 59 și 53 de ani, precum și femei cu vârste de 18, 52 și 41 de ani au fost răniți. În comunitatea Shevchenkove, o femeie de 50 de ani a fost ucisă pe o autostradă din apropierea satului Borivske, în timp ce un bărbat de 51 de ani și o femeie de 42 de ani au fost răniți în apropierea satului Starovirivka. În satul Zolochiv, o femeie de 50 de ani și un bărbat de 53 de ani au fost răniți.

Potrivit lui Syniehubov, armata rusă a atacat districtele Industrialnyi, Slobidskyi și Kholodnohirskyi din Harkiv cu patru rachete și trei drone. În întreaga regiune, forțele ruse au folosit diverse tipuri de arme, inclusiv patru rachete, o bombă aeriană ghidată, zece drone Geran-2, patru drone de tip Molniya, trei drone FPV și trei drone de tip nedeterminat.

În Harkiv, instalațiile de infrastructură energetică au fost avariate, alături de șase case private, două garaje, două mașini și o clădire administrativă.

UPDATE 09:05 Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a regiunii Odesa, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei pe Telegram.

„Atacul a provocat un incendiu, pe care pompierii l-au stins rapid. O clădire de producție și o mașină au fost, de asemenea, avariate”, potrivit salvatorilor.

Nu au existat decese sau răniți.

Conform ultimelor informații ale Serviciului de Urgență ucrainean, și regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată în seara de 17 spre 18 ianuarie 2026.

„Șase persoane au fost rănite în urma bombardamentelor inamice în comunitatea Vasylkivska din districtul Synelnyky. Mai multe incendii au izbucnit în sectorul rezidențial privat. Clădirea unității de pompieri și salvare a fost, de asemenea, avariată – unda de șoc a spart geamuri și uși. Salvatorii nu au fost răniți”, scrie Serviciul.

În orașul Nikopol, un autoturism a luat foc în urma impactului. Toate incendiile au fost stinse de unitățile Serviciului de Urgență al Ucrainei.