O delegație de negociatori ucraineni a sosit în SUA pentru discuții despre un posibil armistițiu de pace cu Rusia

O delegație de negociatori ucraineni a sosit în SUA pentru discuții cu emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele său, Jared Kushner, cu scopul de a pune capăt războiului de aproape patru ani cu Rusia, a declarat sâmbătă un membru al delegației, transmite AFP, citat de agerpres.ro.



Reprezentanți americani negociază separat, cu Kievul și cu Moscova, de luni de zile un acord menit să pună capăt conflictului, dar mai multe probleme continuă să rămână nerezolvate, inclusiv teritoriile ocupate și garanțiile de securitate pentru Ucraina.



Aceste noi discuții, care vor avea loc la Miami, în Florida, vin în contextul unei serii de bombardamente masive rusești asupra infrastructurii ucrainene care au provocat pene de curent și căldură pe scară largă în mijlocul unei ierni friguroase.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat vina vineri pe lipsa rachetelor antiaeriene occidentale pentru această situație.

”Sosit în Statele Unite. Cu (șeful securității) Rustem Umerov și (negociatorul) David Arahamia, vom avea o conversație importantă cu partenerii noștri americani cu privire la detaliile acordului de pace”, a declarat Kirilo Budanov pe rețelele de socializare, adăugând că ”este planificată o întâlnire comună cu Steve Witkoff, Jared Kushner și (secretarul armatei americane) Dan Driscoll”.