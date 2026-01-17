Noaptea trecută, Rusia a doborât 99 de drone ucrainene deasupra Mării Negre și a Mării Azov

Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă în cinci regiuni și deasupra Mării Negre și a Mării Azov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează sâmbătă EFE, citată de agerpres.ro.

”În timpul nopții, apărarea aeriană a distrus și interceptat 99 de drone ucrainene”, a declarat comandamentul militar rus pe Telegram.Aproape jumătate dintre drone, în total 47, au fost distruse deasupra Mării Negre, iar una deasupra Mării Azov.

Regiunea cea mai afectată a fost Belgorod, unde au fost doborâte 29 de drone, urmată de Kursk cu 12 drone doborâte.

Drone au fost neutralizate și în regiunile Rostov și Astrahan, precum și în peninsula Crimeea anexată.

Din cauza amenințării reprezentate de drone, operațiunile de pe aeroporturile Krasnodar, Saratov și Volgograd au fost suspendate temporar. Autoritățile locale nu au raportat pagube sau victime.

Ucraina continuă să acorde prioritate atacurilor asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil rusești pentru a reduce aprovizionarea cu energie a mașinii de război a Kremlinului.

Rusia răspunde cu atacuri masive asupra sistemului energetic ucrainean, care au lăsat mii de ucraineni fără încălzire în mijlocul iernii, cu temperaturi de până la -17 grade Celsius