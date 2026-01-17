Zelenski: Rusia pregătește noi atacuri masive. Ce urmează pentru Ucraina?

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, declară că Rusia pregătește o serie de atacuri masive asupra Ucrainei. Avertismentul este făcut în contextul în care țara se confruntă cu o criză energetică tot mai profundă.

„Serviciile noastre de informații raportează că Rusia pregătește noi atacuri masive”, a declarat Zelenski în timpul celui mai recent discurs nocturn, citat de Kyiv Independent. El a subliniat că Ucraina colaborează strâns cu aliații săi și a solicitat în continuare asistență militară.

„Discutăm deschis cu partenerii noștri atât despre rachetele de apărare aeriană, cât și despre sistemele de care avem atâta nevoie”, a declarat Zelenski.„Aprovizionarea este insuficientă. Încercăm să accelerăm lucrurile. Este esențial ca partenerii noștri să ne asculte”.

Avertismentul vine în contextul în care Ucraina se confruntă cu o tot mai gravă criză energetică, după repetatele atacuri cu rachete și drone rusești asupra rețelei sale electrice.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au lăsat milioane de oameni din toată Ucraina, inclusiv din capitală, fără căldură și electricitate, în condițiile tipului geros. În Kiev și în alte orașe, temperaturile sunt mult sub zero. Temperaturile maxime abia depășesc minus 10 grade Celsius. Încălzirea centralizată a fost redusă la minim în mai multe zone. Întreruperile frecvente ale energiei electrice au limitat capacitatea locuitorilor de a găsi surse alternative de căldură.

Zelenski a solicitat o presiune internațională puternică asupra Rusiei, afirmând că tăcerea globală nu ar face decât să prelungească războiul. „Războaiele nu se termină fără presiune. Și tocmai pentru că presiunea este insuficientă, rușii fac toate acestea”.

Din octombrie 2025, forțele ruse au vizat 11 centrale hidroelectrice, 45 de centrale termice și electrice importante, 49 de centrale termice și 151 de substații electrice din întreaga țară, potrivit datelor oferite de Serviciul de Securitate al Ucrainei.