LIVE TEXT Trump amenință Rusia cu taxe vamale „foarte puternice, care ar opri foarte repede vărsarea de sânge”. Război în Ucraina, ziua 1308

UPDATE 20:12 Președintele american Donald Trump a avertizat Rusia că este pregătit să impună măsuri economice severe în legătură cu războiul din Ucraina, într-un discurs adresat Adunării Generale a ONU, la New York, scrie CNN.

În primul său discurs la ONU de la revenirea la putere în ianuarie, Trump s-a adresat zecilor de lideri mondiali, mulți dintre ei fiind îngrijorați de faptul că Statele Unite se îndepărtează de alianțele tradiționale în favoarea unei politici izolaționiste de tipul „America First”, scrie sursa citată.

„În cazul în care Rusia nu este pregătită să încheie un acord pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună o serie de tarife (vamale) foarte puternice, care, cred eu, ar opri foarte repede vărsarea de sânge”, a spus liderul de la Casa Albă, în discursul său de la ONU.

UPDATE 17:20 Despre aceasta a fost relatat Oleh Hryhorov, șeful Administrației Militare Regionale Sumî, potrivit Ukrinform.

„Doi civili au fost răniți într-un atac în comunitatea Seredyna-Buda. Dimineața, armata rusă au atacat orașul cu o dronă. Doi bărbați, în vârstă de 45 și 49 de ani, au fost răniți”, a spus acesta.

Potrivit lui Hryhorov, răniții au fost spitalizați și primesc îngrijirile medicale necesare.

După cum s-a relatat anterior, două persoane în vârstă au fost rănite într-un atac cu drone asupra comunității Sumî în ultima zi.

UPDATE 14:45 Ucraina a efectuat atacuri cu drone asupra Moscovei în noaptea de 23 septembrie, a raportat primarul Serghei Sobianin, adăugând că zeci de aeronave fără pilot au fost doborâte, scrie presa ucraineană.

Serghei Sobianin a început să relateze despre atacurile cu drone în seara zilei de 22 septembrie și a continuat să ofere informații actualizate pe tot parcursul nopții. Treizeci și patru de drone ucrainene care zburau spre Moscova au fost doborâte în jurul orei locale 9:00, a spus el.

Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, un total de 69 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra nouă regiuni rusești, inclusiv regiunea Moscova, precum și deasupra Crimeii, în noaptea de 23 septembrie.

Spațiul aerian de deasupra capitalei ruse a fost închis din cauza atacului cu dronă, ceea ce a dus la suspendarea temporară a operațiunilor pe aeroporturile din Moscova.

Serviciile de urgență au fost trimise la locurile unde căzuseră resturi de dronă, a declarat primarul. Nu au fost raportate victime sau pagube.

Ucraina nu a comentat cu privire la ultimele atacuri.

Forțele Kievului vizează în mod regulat regiunile rusești, atât de-a lungul frontului, cât și din spate, cu drone.

Atacurile ucrainene raportate au loc în contextul în care Rusia își continuă atacurile regulate asupra infrastructurii civile din Ucraina, în timp ce negocierile de pace nu au reușit să producă niciun rezultat tangibil.

Un atac cu rachete rusești asupra regiunii Odesa a ucis o femeie și a rănit alte câteva persoane în noaptea de 23 septembrie, a raportat guvernatorul Oleh Kiper.

UPDATE 12:40 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis cel puțin șapte civili și au rănit cel puțin 27 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 23 septembrie.

Rusia a atacat infrastructura civilă din Zaporijjea cu cinci bombe explozive, ucigând un bărbat, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

Un atac cu rachete rusești asupra orașului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk a rănit un bărbat în vârstă de 69 de ani și o femeie în vârstă de 62 de ani, a declarat guvernatorul Serhii Lysak. Într-un atac separat în apropiere de Nikopol, un bărbat în vârstă de 19 ani a suferit răni.

O femeie în vârstă de 65 de ani a fost ucisă într-un atac rusesc asupra orașului Kupiansk din regiunea Harkov, potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov.

Trei persoane au fost ucise în Bilozerske și Kostiantynivka din regiunea Donețk, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin. Alți treisprezece locuitori au suferit răni în regiune în ultima zi.

În regiunea Herson, forțele ruse au vizat 39 de așezări, inclusiv centrul regional Herson. O persoană a fost ucisă și alte opt rănite, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin .

UPDATE 11:05 Armata rusă a atacat noaptea trecută Odesa, iar în urma bombardamentelor o femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

„În urma atacului, au izbucnit incendii în cinci chioșcuri comerciale, care au fost stinse rapid de pompieri. Au fost avariate clădirile unui hotel, ale poștei ucrainene, ale companiei de telecomunicații ucrainene, ale unui centru cultural, ale unui centru de servicii administrative și mai multe mașini.”

UPDATE 9:25 În noaptea de 23 septembrie, forțele ruse au atacat cu trei rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 115 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Orel, Millerovo, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, raporteaza Forțele Aeriene de Apărare din Ucraian.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 103 drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri de rachete și 12 drone de atac în 6 locații, precum și căderi de resturi în 8 locații.

În nord-est a fost înregistrată o nouă grupă de drone.

UPDATE 8:40 Trupele ruse au lansat noaptea trecută, un atac aerian masiv asupra orașului Zaporijjea, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

Impactul a fost înregistrat pe teritoriul unei proprietăți private: o clădire rezidențială a fost distrusă, iar clădirile învecinate au fost avariate. A izbucnit un incendiu. Conform informațiilor preliminare, sub dărâmăturile clădirii ar putea fi o persoană.