LIVE TEXT Trump a anunțat o încetare a focului de trei zile. Zelenski a semnat un decret prin care permite Moscovei să organizeze paradă pe 9 mai. Război în Ucraina, ziua 1535

UPDATE 21:45 Donald Trump a anunțat o încetare a focului de trei zile în războiul dintre Rusia și Ucraina: pe 9, 10 și 11 mai. Ulterior, Volodimir Zelenski a confirmat armistițiul, scrie Suspilne.

„Astăzi, în cadrul procesului de negocieri, cu medierea părții americane, am obținut acordul Rusiei pentru un schimb de prizonieri de război în formatul «1000 la 1000». De asemenea, va fi instituit un regim de încetare a focului în zilele de 9, 10 și 11 mai”, a declarat președintele ucrainean.

Totodată, potrivit unui decret semnat de Volodimir Zelenski, Ucraina premite oficial Rusiei să organizeze o paradă pe 9 mai, scrie Ukrinform. În text se menționează că, în timpul paradei, Piața Roșie nu va fi inclusă printre posibilele ținte ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Rusia, de asemenea, a susținut armistițiul de trei zile și schimbul de prizonieri. Acest lucru a fost anunțat de Iuri Ușakov, consilierul președintelui Federației Ruse.

UPDATE 16:00 Atacurile rusești din Ucraina au ucis șase persoane și au rănit alte 58 în ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 8 mai, scrie The Kyiv Indepedent.

Forțele ucrainene au doborât 56 din cele 67 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte, au raportat Forțele Aeriene. 11 atacuri au fost înregistrate în opt locații, potrivit raportului.

În regiunea Donețk, aflată în prima linie, patru persoane au fost ucise și alte trei rănite în atacurile rusești, a declarat guvernatorul Vadîm Filashkin. Potrivit lui Filashkin, două persoane au fost ucise în Dobropillia, în timp ce câte o persoană a fost ucisă în Kramatorsk și Maiakî.

În regiunea Sumî, o femeie în vârstă de 52 de ani a fost ucisă și alte trei persoane au fost rănite în atacuri rusești, au raportat autoritățile locale. Forțele ruse au efectuat aproape 50 de atacuri asupra a 31 de așezări din regiune în ultima zi.

În regiunea Zaporijjea, o persoană a fost ucisă și alte 12 au fost rănite în atacuri rusești, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov. Potrivit lui Fedorov, forțele ruse au lansat 917 atacuri împotriva a 48 de așezări din regiune în ultima zi.

În regiunea Herson, atacurile rusești au rănit 22 de persoane și au vizat infrastructura civilă, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Harkov, zece persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în atacurile rusești asupra orașului Harkov și a 17 așezări din regiune, a raportat guvernatorul Oleh Sîniehubov. Potrivit lui Sîniehubov, printre răniți se numără două fete de 7 ani și o fată de 15 ani din Harkov.

În regiunea Dnipropetrovsk, opt persoane au fost rănite în atacuri rusești, au raportat autoritățile locale. Forțele ruse au efectuat aproape 30 de atacuri în regiune folosind drone, artilerie și bombe aeriene ghidate. Incendii au izbucnit și în orașul Pavlohrad în urma atacurilor.

UPDATE 14:55 13 aeroporturi din sudul Rusiei, precum și Aeroportul Vnukovo din Moscova, și-au suspendat vineri, 8 mai, temporar operațiunile. Printre țintele lovite de drone s-a numărat și clădirea centrului de control al traficului Navigației Aeriene din Rusia de Sud din Rostov-pe-Don, relatează Ukrinform.

„Funcționarea centrului regional din Rostov-pe-Don, care gestionează traficul aerian din sudul Rusiei, a fost ajustată temporar din cauza atacurilor dronelor ucrainene asupra clădirii administrative a filialei Navigației Aeriene din Rusia de Sud. Personalul este în siguranță, iar o evaluare a capacității operaționale a echipamentului este în curs de desfășurare”, a declarat Ministerul Transporturilor din Rusia într-un comunicat.

Operațiunile au fost suspendate temporar pe aeroporturile din Astrakhan, Vladikavkaz, Volgograd, Gelendzhik, Groznî, Krasnodar, Makhachkala, Magas, Mineralnye Vody, Nalcik, Soci, Stavropol și Elista.

Ministerul a declarat că procedurile de gestionare a traficului aerian și orarele zborurilor sunt în curs de ajustare.

Presa rusă, citând Asociația Operatorilor Turistici din Rusia, a relatat că peste 80 de zboruri au fost întârziate sau anulate pe aeroporturile din sud, cel puțin 14 000 de pasageri așteptând plecările. Potrivit canalului Telegram Mash, 184 de zboruri au fost întârziate și 26 anulate.

Zborurile au fost suspendate și pe aeroportul Vnukovo din Moscova. Peste 50 de zboruri au fost întârziate sau anulate acolo, unele aeronave neputând decola mai mult de 24 de ore.

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că forțele sale de apărare aeriană au doborât 264 de drone în noaptea de 8 mai deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipețk, Rostov, Riazan, Smolensk, Tula, Ulianovsk și Iaroslavl, a teritoriului Krasnodar, a Crimeei ocupate temporar, a Republicii Tatarstan, a regiunii Moscova și deasupra apelor Mărilor Azov și Neagră.

UPDATE 12:55 Rusia a continuat să lanseze atacuri de-a lungul liniei frontului în ciuda armistițiului autodeclarat, care trebuia să rămână în vigoare între 8 și 10 mai, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 8 mai pe Facebook, potrivit The Kyiv Indepedent.

Declarația lui Zelenski a venit la câteva ore după ce Rusia a susținut că forțele sale au oprit complet operațiunile de luptă începând cu miezul nopții de 8 mai, ca parte a unui armistițiu temporar legat de sărbătorile anuale ale Zilei Victoriei.

Ucraina nu a confirmat că Rusia a abordat-o cu o propunere de armistițiu reciproc între 8 și 10 mai, anunț unilateral al președintelui rus Vladimir Putin în seara zilei de 7 mai.

Peste 140 de atacuri asupra pozițiilor din prima linie a Ucrainei fuseseră înregistrate până la ora 7 dimineața, ora locală, potrivit lui Zelenski.

Forțele ruse au efectuat, de asemenea, 10 atacuri peste noapte, în principal în sectorul Sloviansk, lansând în același timp peste 850 de atacuri cu drone folosind drone FPV (first-person view), drone Lancet și alte sisteme, a declarat președintele.

Zborurile cu drone de recunoaștere rusești deasupra comunităților din prima linie au continuat peste noapte, a adăugat Zelenski.

„Toate acestea arată clar că, din partea rusă, nu a existat nici măcar o încercare simbolică de încetare a focului pe front”, a spus Zelenski.

Rusia a continuat să lanseze atacuri de-a lungul liniei frontului în ciuda armistițiului autodeclarat, care trebuia să rămână în vigoare între 8 și 10 mai, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 8 mai pe Facebook.

În același timp, Ministerul Apărării din Rusia a susținut că toate grupările militare rusești implicate în războiul împotriva Ucrainei „au încetat complet operațiunile de luptă” începând cu miezul nopții, ora Moscovei, pe 8 mai și au rămas la pozițiile ocupate anterior.

Dronele ucrainene și rusești cu rază lungă de acțiune au efectuat, de asemenea, atacuri reciproce pe tot parcursul nopții.

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că sistemele sale de apărare aeriană au doborât peste noapte 264 de drone ucrainene în mai multe regiuni rusești.

Dronele au fost interceptate în 15 regiuni rusești, inclusiv în regiunea Moscova. Drone ucrainene au fost doborâte și deasupra Crimeei ocupate și a Mărilor Azov și Neagră, potrivit Ministerului Apărării din Rusia.

Rusia a lansat, de asemenea, 67 de drone cu rază lungă de acțiune împotriva Ucrainei, dintre care 56 au fost doborâte. Unsprezece drone au reușit să treacă prin zonă și au lovit opt ​​locații, în timp ce au fost raportate resturi și în alte șapte locații, au declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Atacurile au avut loc în timp ce Rusia se pregătea pentru sărbătorile anuale ale Zilei Victoriei, pe 9 mai, care comemorează înfrângerea Germaniei naziste de către Uniunea Sovietică în cel de-al Doilea Război Mondial. Moscova a folosit această sărbătoare pentru a etala puterea militară și a justifica invazia sa la scară largă a Ucrainei.

Festivitățile din acest an au fost reduse pe fondul extinderii campaniei de atacuri la distanță a Ucrainei. Kremlinul a declarat că echipament militar greu nu va fi expus în timpul paradei.

Rusia a anunțat anterior un armistițiu unilateral pentru 8-9 mai, înainte de sărbătorile Zilei Victoriei, în timp ce Ucraina a propus un armistițiu anticipat, care să înceapă la miezul nopții pe 6 mai, ceea ce Zelenski a descris ca un test al disponibilității Moscovei de a înceta cu adevărat ostilitățile.

Ultimele acuzații vin după eșecul propunerii de încetare a focului de la începutul acestei săptămâni.

Zelenski a declarat că Rusia a încălcat armistițiul propus de Ucraina de 1.820 de ori în decurs de câteva ore de la intrarea acestuia în vigoare pe 6 mai, în timp ce Moscova a acuzat Kievul de atacuri asupra teritoriului rus și de ocuparea Crimeii în aceeași perioadă.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat, de asemenea, Kievul că amenință sărbătorile Zilei Victoriei și a declarat că Moscova a sfătuit misiunile diplomatice străine acreditate în Rusia să retragă personalul din Kiev din cauza a ceea ce a descris ca fiind un „atac de represalii inevitabil” din partea forțelor ruse.

„Ne vom apăra pozițiile și viețile oamenilor”, a declarat Zelenski pe 8 mai.

„Rusia trebuie să pună capăt războiului, iar toată lumea va vedea cu adevărat acest lucru atunci când va începe mișcarea spre pace”, a adăugat el.

UPDATE 11:30 În ultima zi, orașul Harkiv și alte 17 așezări din regiunea Harkiv au fost atacate de Rusia, soldate cu zece răni, inclusiv trei copii, a relatat șeful administrației regionale de stat, Oleh Syniehubov, pe Facebook.

În Harkiv, printre răniți s-au numărat bărbați cu vârste cuprinse între 60 și 42 de ani, femei cu vârste cuprinse între 72, 47 și 34 de ani, două fete de 7 ani și o fată de 15 ani. În satul Bratenîtsia din comunitatea Bohodukhiv, un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost rănit, în timp ce un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost rănit în așezarea Starîi Saltiv.

Medicii au acordat asistență și celor trei persoane rănite pe 6 mai: o femeie de 32 de ani și un bărbat de 52 de ani din Izium, precum și o femeie de 57 de ani din satul Yaremivka din comuna Oskil.

Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost rănit în satul Osînove din comunitatea Kupiansk, în urma unei explozii provocate de un dispozitiv neidentificat.

Armata rusă a atacat cartierul Novobavarskîi din Harkiv folosind drone.

Forțele rusești au atacat, de asemenea, regiunea Harkiv cu două bombe aeriene ghidate, opt drone Geran-2, trei drone Molniîa, șase drone FPV și 47 de drone de tip neidentificat.

UPDATE 10:30 În regiunea Dnipropetrovsk, trei persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Trupele ruse au atacat de peste 30 de ori raioanele Pavlograd, Nikopol și Sinelnîkove.

Au fost avariate locuințe, anexe gospodărești și infrastructură.

Salvatorii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 8:20 În noaptea de 8 mai, armata rusă a atacat cu 67 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone „Parodia”, lansate din direcțiile Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk, Millerovo – Federația Rusă și Hvardiiske, anunță Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 56 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone în sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 11 drone de atac în 8 locații, precum și căderea unor drone doborâte în alte 7 locații.