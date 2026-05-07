LIVE TEXT „Nu recomandăm” — Zelenski îi avertizează pe oficialii străini să nu participe la parada de Ziua Victoriei din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1534

UPDATE 21:38 Ucraina „nu recomandă” ca reprezentanții străini să participe la parada din 9 mai de la Moscova, a declarat președintele Volodimir Zelenski, după ce Rusia a amenințat cu represalii în cazul încălcării armistițiului său unilateral, scrie presa de la Kiev.

Ministerul Apărării din Rusia a confirmat, pe 7 mai, anunțul președintelui Vladimir Putin privind un armistițiu unilateral, valabil de la miezul nopții de 8 mai până pe 10 mai. Potrivit ministerului, în această perioadă, „toate unitățile militare ruse vor înceta complet operațiunile de luptă”.

Ministerul Apărării din Rusia a avertizat că orice încălcare a armistițiului de către Ucraina sau orice încercare de a ataca instalațiile ruse va primi „un răspuns adecvat”. Rusia a amenințat, de asemenea, că va lansa un atac masiv asupra centrului orașului Kiev dacă Ucraina va încerca să perturbe parada din 9 mai de la Moscova.

Ucraina a solicitat în mod constant un armistițiu necondiționat cu Rusia, cerere pe care Moscova a respins-o.

După ce Putin a declarat o „armistițiu de Ziua Victoriei”, Zelenski a afirmat pe 4 mai că Ucraina va respecta armistițiul începând cu 6 mai. Ulterior, el a declarat că, până la ora 10:00, ora locală, în prima zi, Rusia încălcase deja armistițiul de 1 820 de ori.

„Vor permisiunea Ucrainei pentru a-și organiza parada, astfel încât să poată mărșălui în siguranță pe piață timp de o oră o dată pe an, iar apoi să se întoarcă la uciderea poporului nostru și la continuarea războiului”, a spus Zelenski în discursul său de seară din 7 mai.

Potrivit președintelui ucrainean, unele țări prietenoase Rusiei au contactat Ucraina în legătură cu planurile oficialilor lor de a participa la parada din 9 mai de la Moscova.

„O dorință ciudată… în zilele noastre. Nu o recomandăm”, a adăugat el.

UPDATE 21:25 În raionul Zaporijjea, trei persoane au fost rănite în urma unui atac aerian al Federației Ruse, au anunțat pompierii.

În urma atacului, o clădire agricolă a luat foc. Unda de șoc și resturile au avariat locuințele din apropiere.

UPDATE 18:02 Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a sosit la Miami pentru o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Statelor Unite, în contextul în care negocierile de pace privind încetarea războiului purtat de Rusia în Ucraina au intrat în impas în ultimele luni.

Umerov are sarcina de a discuta despre un posibil schimb de prizonieri de război și de a intensifica eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe X.

Kievul spera ca reprezentanții SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, să se deplaseze în Ucraina la începutul acestei primăveri, dar vizita nu a mai avut loc. Atenția Washingtonului s-a îndreptat în mare măsură departe de Ucraina, pe fondul conflictului din Iran.

UPDATE 13:55 În dimineața zilei de 7 mai, trupele ruse au atacat orașul Harkiv. Nouă persoane au fost rănite. Informația a fost comunicată de primarul orașului, Ihor Terehov. Printre cele nouă persoane rănite se numără și trei copii. De asemenea, 38 de case particulare au fost avariate. Anterior, Terehov a anunțat că, în urma atacului, au fost distruse un automobil și un pavilion comercial.

Sursă galerie foto: Telegram

UPDATE 11:09 Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunțat că, pe 9 mai, accesul la internetul mobil va fi restricționat la Moscova, inclusiv pentru așa-numitele „liste albe” de site-uri și pentru serviciile de schimb de SMS-uri.

Ministerul susține că măsura este necesară „pentru asigurarea securității evenimentelor festive dedicate Zilei Victoriei din 9 mai”.

Totodată, autoritățile ruse afirmă că nu intenționează să oprească sau să limiteze internetul mobil în capitala rusă în zilele de 7 și 8 mai.

Pe 5 mai, locuitorii din Moscova și Sankt Petersburg au început să reclame probleme de acces la internetul mobil. În jurul prânzului, Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunțat că blocajele temporare introduse din motive de securitate au fost ridicate, iar accesul la internet a fost restabilit.

UPDATE 11:05 De la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, lansată pe 24 februarie 2022, Rusia ar fi pierdut 1 338 060 de militari, potrivit datelor publicate pe 7 mai de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Conform sursei citate, în ultimele 24 de ore, armata rusă ar fi înregistrat încă 890 de pierderi umane.

UPDATE 8:30 Autoritățile ruse susțin că Ucraina a atacat, în noaptea de 7 mai, orașul Breansk, iar în urma loviturii 13 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii, Aleksandr Bogomaz, citat de Meduza.

Potrivit acestuia, persoanele rănite au fost transportate la spital. Bogomaz afirmă că atacul a vizat zone rezidențiale. Conform declarațiilor sale, două blocuri de locuințe au fost avariate, fiind afectate peste 20 de apartamente și 40 de automobile.

Guvernatorul nu a precizat cu ce armament ar fi fost efectuat atacul. Ulterior, acesta a declarat că sistemele de apărare antiaeriană ruse ar fi distrus 121 de drone ucrainene deasupra regiunii Breansk în cursul nopții.

În regiunea Samara, autoritățile au anunțat în noaptea de 7 mai alertă de rachetă.

UPDATE 8:25 Forțele ruse au lansat, în noaptea de 7, 102 drone asupra Ucrainei, dintre care 92 au fost doborâte sau neutralizate de apărarea antiaeriană ucraineană, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Potrivit autorităților ucrainene, atacul a început în seara zilei de 6 mai, în jurul orei 19:00. Armata rusă a folosit drone de atac de tip „Shahed”, „Gerbera” și „Italmas”, precum și drone-imitatoare.

Conform datelor preliminare prezentate la ora 08:00, forțele de apărare ale Ucrainei au distrus 92 de drone rusești în nordul și estul țării.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au precizat că atacul continua și în dimineața zilei de 7 mai, mai multe drone rusești aflându-se încă în spațiul aerian ucrainean.