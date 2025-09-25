LIVE TEXT Sumî, sub atac masiv din partea Federației Ruse. Război în Ucraina, ziua 1310

UPDATE 21:50 În timpul zilei, dronele inamice au lovit diverse părți ale centrului regional din Sumî. Lovituri au fost înregistrate pe teritoriul unei întreprinderi private, municipale și pe sectorul rezidențial, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei.

„În ciuda amenințării cu atacuri repetate, salvatorii au reușit să elimine toate sursele de incendiu. Teritoriile au fost supravegheate”, anunță responsabilii.

Angajații Serviciului de Urgență de Stat au oferit cetățenilor toată asistența necesară. Informațiile despre răniți sunt în curs de clarificare.

UPDATE 20:45 S-a confirmat că doi bărbați, în vârstă de 62 și 64 de ani, au fost uciși în regiunea Herson pe 22 septembrie, în urma unui atac cu drone rusești. Potrivit Ukrinform, această informație a fost furnizată de Oleksandr Prokudin, șeful Administrației Militare Regionale Herson, prin intermediul Telegramului.

„Încă doi locuitori ai regiunii Herson au fost confirmați morți în urma unui atac cu drone rusești. Pe 22 septembrie, o dronă rusească a lovit doi bărbați care se deplasau pe un drum în districtul Beryslav. Aceștia aveau 62 și 64 de ani”, a scris Prokudin.

El a menționat că ambele victime au suferit răni incompatibile cu viața.

UPDATE 16:34 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski nu va candida pentru un al doilea mandat după încheierea războiului lansat de Rusia, a declarat acesta într-un interviu, scrie Kyiv Independent.

Sursa citată precizează că declarațiile lui Zelenski vin în contextul eforturilor de pace continue pentru a pune capăt războiului, deși Rusia refuză să accepte un armistițiu și își continuă atacurile asupra Ucrainei.

„Dacă terminăm războiul cu rușii, sunt gata să nu candidez pentru un al doilea mandat, pentru că alegerile nu sunt obiectivul meu. Mi-am dorit foarte mult, într-o perioadă foarte dificilă, să fiu alături de țara mea, să-mi ajut țara. Scopul meu este să termin războiul”, a menționat președintele ucrainean.

În interviurile sale recente acordate presei americane, Zelenski nu a exclus nici posibilitatea organizării de alegeri în cazul unui armistițiu, dacă situația de securitate o va permite.

Kyiv Independent scrie că acum două luni, echipa lui Zelenski s-a confruntat cu reacții negative după ce a încercat să reprime independența unor instituții anticorupție importante – o mișcare care a declanșat primele proteste stradale de la începutul războiului de amploare și a fost văzută de critici ca o altă încercare de consolidare a puterii.

UPDATE 13:49 „Cei din Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde se află adăposturile antiaeriene, deoarece Ucraina este pregătită să atace centrele decizionale ale Rusiei dacă primește rachete cu rază lungă de acțiune adecvate din SUA. Dacă primim astfel de arme cu rază lungă de acțiune din SUA, le vom folosi”, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat pentru Axios.

„În primul rând, trebuie să știe unde se află adăposturile antiaeriene. Dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie de ele”, a spus Zelenski ca răspuns la o întrebare despre un mesaj adresat celor din Kremlin.

În același timp, Zelenski a declarat că Ucraina nu are nicio intenție de a ataca civilii ruși: „Nu suntem teroriști. Poporul nostru îi urăște pe ruși pentru că ei au început războiul și ucid. Dar tot poporul nostru înțelege că nu trebuie să atacăm civili.”

UPDATE 13:34 Armata rusă a deschis focul asupra a 10 așezări din regiunea Donețk. Cinci persoane au fost ucise și 17 sunt rănite, potrivit poliției regionale Donețk.

Forțele ruse au atacat localitatea Kostiantynivka de 16 ori, dintre care 10 cu bombe KAB-1000 și KAB-250. Patru civili au fost uciși și 11 răniți în aceste atacuri.

Nouă clădiri multietajate civile, 50 de case private, o instituție de învățământ, o companie de utilități și două vehicule civile au fost, de asemenea, avariate.

La fel, trupele ruse au atacat orașul Alekseevo-Drujkovka cu două drone, ucigând un civil local și avariind un vehicul civil și un motostivuitor.

UPDATE 10:00 Serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) au distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone asupra Crimeii ocupate, scrie Kyiv Independent.

An-26, este o aeronavă turbopropulsoare bimotor din epoca sovietică, a fost utilizată pe scară largă pentru transportul pe distanțe scurte și medii, capabilă să transporte până la 40 de soldați sau 5,5 tone de marfă.

Sursa citată scrie că Crimeea ocupată a rămas o țintă cheie a atacurilor ucrainene, în ultimele săptămâni s-au intensificat operațiunile împotriva aerodromurilor, stațiilor radar și altor infrastructuri militare din peninsulă.

HUR a raportat pe 21 septembrie distrugerea a trei elicoptere rusești Mi-8 și a unei stații radar din Crimeea. O zi mai târziu, forțele ucrainene au lovit două avioane amfibii Be-12 Chayka.

8:07 Forțele ucrainene au doborât un avion de vânătoare rusesc Su-34 în regiunea Zaporijia în primele ore ale zilei de 25 septembrie, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Avionul Su-34 a fost doborât în ​​jurul orei 4:00, ora locală, în sectorul Zaporijia de pe linia frontului, au declarat Forțele Aeriene. Avionul de război ar fi atacat orașul Zaporijia cu bombe aeriene ghidate în momentul atacului.

Su-34 rusesc este un bombardier de vânătoare cu rază medie de acțiune din epoca sovietică. Forțele ucrainene au vizat avioanele de război în atacuri asupra aerodromurilor militare rusești și au raportat că au doborât direct avioanele în ocazii anterioare.

Atacurile aeriene rusești împotriva Ucrainei s-au intensificat dramatic în primăvara și vara anului 2025 și se așteaptă să se intensifice în lunile reci, odată cu noi atacuri asupra infrastructurii energetice a Kievului.

LIVE TEXT/ Lavrov s-a întâlnit cu Rubio. Cum a comentat SUA discuțiile. Război în Ucraina, ziua 1309