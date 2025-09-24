LIVE TEXT Lavrov s-a întâlnit cu Rubio. Cum a comentat SUA discuțiile. Război în Ucraina, ziua 1309

UPDATE 21:40 Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei Serghei Lavriv s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În cadrul discuțiilor, Rubio a repetat apelul lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează BBC.

„Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Secretarul de stat a repetat apelul președintelui Trump la încetarea uciderilor și a subliniat necesitatea adoptării de către Moscova a unor măsuri semnificative pentru soluționarea pe termen lung a conflictului ruso-ucrainean”, se arată în declarația Departamentului de Stat al SUA.

Părțile ruse nu au comentat încă întâlnirea dintre Lavrov și Rubio, care a durat aproximativ 50 de minute.

UPDATE 21:15 Două persoane au murit și alte peste 10 au fost rănite în urma unui atac diurn al dronelor ucrainene asupra orașului Novorossiisk, notează Novaia Gazeta Europe.

Toți răniții au fost transportați la spitalul municipal, dintre care trei cu leziuni de gravitate medie, trei în stare gravă și unul cu leziuni ușoare.

UPDATE 20:15 Miercuri, președintele Ucrainei a făcut apel la puterile mondiale să acționeze împreună pentru a pune capăt războiului din țara sa, acuzându-l pe Vladimir Putin că dorește să extindă acțiunile militare dincolo de granițele Ucrainei, scrie BBC.

În discursul său în fața Adunării Generale a ONU, el a afirmat că războiul a contribuit la declanșarea celei mai distructive curse de înarmare din istorie. În același timp, Ucraina se pregătește să înceapă exportul de arme către aliații săi.

El a indicat presupusele încălcări ale spațiului aerian de către dronele și avioanele de vânătoare rusești în Polonia și Estonia, membre NATO, ca dovadă că Putin testează rezistența noilor frontiere în războiul din Ucraina.

UPDATE 17:15 În apropierea satului Șandrigolovo din regiunea Donețk, soldații ruși au ucis părinții unei fetițe, iar pe copilă au luat-o cu ei. Despre caz a raportat Corpul III al Armatei Ucrainei, în zona de responsabilitate a căruia s-a produs cazul, scrie hromadske.

Din interceptările radio a reieșit că, înainte de începerea asaltului asupra satului, comandantul rus, cu porecla Bali, a dat ordinul de a elimina populația civilă.

„Pregătiți-vă imediat să ucideți oameni. Să fie lichidați toți, fără excepții. Pe toți fără excepții Înafară de copii. Toți cei care se află acolo nu au nicio legătură cu noi”, se spunea în instrucțiunile lui Bali.

Subordonații săi au intrat într-o casă și au împușcat civili. Copilul lor, o fetiță, a fost răpit și luat ostatic de soldații rușii.

„Copilul trebuie să fie supravegheat permanent, țineți-o undeva separat, nu vă întoarceți cu spatele la ea (…) Haideți, luați fetița, luați fetița! (…) Fetița, ca să nu vadă cadavrele, să o țineți undeva separat, să nu o atingeți, să nu o răniți, să o hrăniți, să o adăpați și toate astea”, se arată în interceptarea radio.

Corpul III al armateiexplică că Rusia folosește astfel copilul pentru a-și acoperi grupurile și a avansa în direcția Liman.

UPDATE 17:04 Dronele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit pentru a doua oară într-o săptămână rafinăria „Gazprom Neftekhim Salavat” din Bașkortostan). Distanța de la teritoriul Ucrainei până la țintă este de aproximativ 1400 de kilometri.

Despre acest lucru a povestit hromadske un interlocutor avizat din cadrul SBU.

„Gazprom Neftekhim Salavat” este una dintre cele mai mari rafinării și uzine petrochimice din Rusia. Produce 150 de tipuri de produse: benzină pentru autovehicule, motorină, păcură, bitum, polietilenă.

UPDATE 09:53 În timp ce Trump se întâlnea cu Zelenski în SUA, Rusia a lansat asupra Ucrainei, în noaptea de 24 septembrie (începând cu ora 18:00 pe 23 septembrie), 152 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât/„suprimat” 126 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate 26 de lovituri ale dronelor de atac în 7 locații, precum și căderi ale celor doborâte (fragmente) în 2 locații.

UPDATE 08:36 În urma atacurilor rusești nocturne cu drone asupra regiunii Harkiv, au izbucnit mai multe incendii, fiind înregistrați răniți.

În cartierul Kholodnohirsk din orașul Harkiv au izbucnit 4 incendii. Au ars o clădire comercială, o clădire agricolă și alte obiective. Au fost avariate case private și mașini. O persoană a fost rănită.

În satul Buhaivka, raionul Ciuguiiv, au luat foc o casă și clădiri economice.

În orașul Ciuhuiiv au ars o casă, un garaj și mașini de pasageri la două adrese. O persoană a fost rănită.

UPDATE 08:15 Președintele SUA, Donald Trump, și-a schimbat marți retorica cu privire la războiul din Ucraina, afirmând că crede că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la invazie, scrie Reuters.

Trump a făcut această declarație într-o postare pe platforma sa socială Truth Social, la scurt timp după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU. Anterior, el afirmase că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de la care a început acest război sunt o opțiune foarte realistă”, a afirmat Trump în postarea sa.

Reuters relatează că Zelenski l-ar fi presat pe Trump să acorde mai mult sprijin eforturilor de război ale Kievului, inclusiv prin impunerea de noi sancțiuni dure împotriva Rusiei.

În postare, Trump a criticat Rusia, spunând că a luptat „fără scop” într-un război pe care o „putere militară reală” l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Dar el nu a impus sancțiuni mai dure, iar el și consilierii săi păreau să indice că Kievul trebuie să cedeze Crimeea și părți din estul Ucrainei Rusiei pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa din ultimii 80 de ani.

În postarea sa de marți, însă, Trump a sugerat că va lua măsuri mai ferme. „Putin și Rusia se află într-o situație economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acționeze”, se arată în postare.

Trump a afirmat că SUA vor continua să furnizeze arme aliaților „pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele”.