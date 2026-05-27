LIVE TEXT Ședința Guvernului: Aprobarea regulamentului privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, pe ordinea de zi

Ședința Guvernului: Aprobarea regulamentului privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, pe ordinea de zi
Miniștrii se întrunesc în ședință miercuri, 27 mai, și urmează să aprobe regulamentul privind recunoașterea și echivalarea în scop academic și profesional general a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate. Pe ordinea de zi se regăsește și proiectul de hotărâre pentru modificarea metodologiei de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale.
UPDATE 10:15 Anastasia Oceretnîi a fost numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Igor Lungu a fost eliberat din funcția de director adjunct al Agenției Geologie şi Resurse Minerale, în baza cererii de demisie.
UPDATE 10:10 În deschiderea ședinței, prim-ministrul Alexandru Munteanu a menționat că Guvernul va sprijini cetățenii din zonele care au fost afectate de calamitățile din 22 mai.
De asemenea, premierul a anunțat că prim-ministrul României, Ilie Bolojan, urmează să efectueze o vizită în R. Moldova pe 29 mai, în cadrul evenimentului „Primării puternice, localități dezvoltate”.
Știrea se actualizează…