Parlamentari austrieci, în vizită la Chișinău: Austria rămâne un susținător-cheie al parcursului european al R. Moldova

În perioada 25–27 mai, o delegație a Parlamentului Austriei se află la Chișinău, unde are întrevederi cu oficiali moldoveni și vizitează mai multe proiecte implementate cu sprijin austriac. Austria a reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că rămâne un partener-cheie al țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Austria rămâne un partener devotat al Republicii Moldova”, declarația a fost făcută în cadrul conferinței de presă comune, susținute la Parlament pe 26 mai, de vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova și președinta Comisiei pentru politică externă, Doina Gherman, și de conducerea comisiilor pentru politică externă din cadrul Consiliului Național și al Consiliului Federal ale Parlamentului Republicii Austria, Petra Bayr și Christine Schwarz-Fuchs.

„Colegii din Austria ne-au reconfirmat că Austria rămâne un susținător-cheie al parcursului european al țării noastre. Noi am transmis că suntem pregătiți pentru deschiderea negocierilor, iar reuniunea Consiliului UE din iunie ar putea fi un moment de referință pentru procesul nostru de aderare la UE. Contăm și mizăm pe susținerea dumneavoastră”, a spus Doina Gherman.

Totodată, vicepreședinta Parlamentului a subliniat că dialogul politic dintre Chișinău și Viena este unul puternic și activ, iar sprijinul austriac pentru proiectele din țara noastră este unul concret și reprezintă peste 32 de milioane de euro investiți în diferite proiecte de dezvoltare rurală, energie verde, infrastructură și altele.

În acest sens, cele trei președinte ale comisiilor pentru politică externă au participat pe 26 mai la inaugurarea stației de tratare a apei din localitatea Gălești, realizată cu sprijin austriac, și au vizitat mai multe proiecte din raionul Strășeni.

La rândul său, președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și președinta Comisiei pentru politică externă a Consiliului Național al Austriei, Petra Bayr, a spus că lărgirea UE nu este o binefacere, ci o alegere strategică de a face Europa mai puternică:

„Reziliența democrației moldovenești întărește întreaga Europă. De fiecare dată când mă întorc în Republica Moldova, văd o țară care continuă să meargă înainte, o societate care cu adevărat crede în democrație, văd oameni care continuă să aleagă viitorul european. Astăzi, Moldova se află într-un moment important al istoriei sale. Moldova nu se mai întreabă dacă aparține spațiului european, ci demonstrează Uniunii Europene fermitatea angajamentului său”.

Totodată, președinta Comisiei pentru politică externă a Consiliului Federal, Christine Schwarz-Fuchs, a precizat că Austria este de mult timp un partener stabil al Republicii Moldova: „Din 2004, Republica Moldova este o țară prioritară pentru suportul extern acordat de Austria, care a sprijinit domenii precum educația, infrastructura de apă, dezvoltarea regională, energia durabilă și dezvoltarea vocațională”.

Oficialii austrieci se află în Republica Moldova în perioada 25–27 mai. La Parlament, deputații austrieci au avut întrevederi cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru politică externă, Doina Gherman, cu care au discutat despre dialogul politic, aderarea Moldovei la UE și proiectele susținute de Austria în Republica Moldova. De asemenea, urmează să poarte discuții cu președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, precum și cu membrii comisiei.

Astăzi, 27 mai, parlamentarii austrieci vor avea întrevederi cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

Agenda vizitei mai include vizitarea mai multor proiecte implementate cu sprijinul cooperării austriece pentru dezvoltare, în parteneriat cu Uniunea Europeană. Delegația austriacă va vizita, de asemenea, Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” și Școala Austriacă din Chișinău.

Citiți și: