LIVE TEXT Rusia returnează Ucrainei 522 de cadavre ale cetățenilor ucraineni, inclusiv personal militar. Război în Ucraina, ziua 1576

UPDATE 16:33 În urma eforturilor de repatriere, Ucraina a primit cadavrele a 522 de persoane decedate care, potrivit părții ruse, erau cetățeni ucraineni, inclusiv personal militar. Potrivit Ukrinform, Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război a declarat acest lucru pe Telegram.

Anchetatorii din cadrul organelor de drept, împreună cu experți criminaliști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, vor efectua toate examinările și procedurile de identificare necesare pentru cadavrele repatriate.

Cadavrele au fost returnate prin eforturile comune ale Cartierului General de Coordonare, Centrului Comun din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, Forțelor Armate ale Ucrainei, Ministerului Afacerilor Interne, Biroului Comisarului Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului, Secretariatului Comisarului pentru Persoanele Dispărute în Circumstanțe Speciale, Serviciului de Urgență de Stat și altor agenții din sectorul de securitate și apărare al Ucrainei.

UPDATE 13:55 Forțele rusești au atacat și Dnipro, unde o întreprindere privată a fost lovită, iar mai multe persoane au fost rănite. Potrivit Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a declarat acest lucru pe Telegram.

„Armata rusă a efectuat atacuri asupra Dnipro. O întreprindere privată a fost avariată. Rapoartele preliminare indică faptul că patru persoane au fost rănite”, se arată în postare.

Trei persoane au fost rănite după ce vehiculul lor a lovit o mină rusească lângă Herson. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară a orașului Herson a raportat incidentul pe Telegram.

„Trei persoane au fost rănite în urma exploziei unei mine rusești lângă Herson”, se arată în comunicat.

Printre locuitorii răniți ai satului Inzhenerne se numără un bărbat în vârstă de 56 de ani și două femei în vârstă de 52 și 46 de ani.

Aceștia au suferit răni legate de explozie și mină după ce au trecut cu mașina peste un obiect exploziv. Victimele sunt în prezent supuse unor examene medicale suplimentare și rămân sub supravegherea medicilor.

Trupele rusești au bombardat așezări din regiunea Donețk de 34 de ori pe zi. În urma atacului aerian asupra Slovianskului, 21 de case private, magazine și 8 mașini au fost avariate, conform Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„În comunitatea Novodonețk, o dronă rusească a lovit o mașină civilă, provocând un incendiu. Din cauza amenințării cu bombardamente repetate, salvatorii au fost nevoiți să se adăpostească de mai multe ori. În ciuda pericolului, pompierii au stins incendiile”, precizează salvatorii.

Incendii au izbucnit într-una dintre gospodării, o anexă și un autoturism.

UPDATE 11:44 Forțele ruse au efectuat peste 90 de atacuri asupra a 22 de așezări din 15 comunități din regiunea Sumî din Ucraina, între dimineața zilei de 17 iunie și dimineața zilei de 18 iunie, ucigând trei civili și rănind alți câțiva. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Sumî a relatat acest lucru pe Facebook.

„Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost ucis într-un atac cu dronă asupra comunității Sumî, în timp ce un bărbat în vârstă de 68 de ani a murit într-un atac cu dronă în comunitatea Shostka. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost ucis în comunitatea Velyka Pysarivka după ce bicicleta sa a lovit un dispozitiv exploziv”, conform sursei citate.

Mai mulți civili au fost răniți în atacurile cu drone rusești în regiune, inclusiv în comunitățile Bilopillia și Hlukhiv.

Cele mai puternice bombardamente au fost înregistrate în districtele Sumî și Shostka. Forțele ruse au folosit artilerie, mortiere, sisteme de lansare multiplă de rachete, drone FPV, drone și bombe aeriene ghidate.

Atacurile au avariat clădiri rezidențiale, unități de învățământ, infrastructură civilă și vehicule în mai multe comunități.

UPDATE 10:20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat atacurile asupra Moscovei.

„În această seară, sancțiunile noastre pe termen lung au atins din nou regiunea Moscovei: pentru a doua oară într-o săptămână, Rafinăria de petrol din Moscova a fost lovită. Ținte din regiunea Rostov și din teritoriile Ucrainei ocupate temporar au fost, de asemenea, lovite. Un răspuns complet corect la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre și un alt rezultat important al muncii soldaților noștri asupra instalațiilor care oferă sprijin mașinii militare rusești. Le mulțumesc Forțelor noastre de Apărare și Securitate din Ucraina pentru munca lor comună – SBU, SBS, SSO, GUR și brigadei noastre de rachete pentru acuratețea lor” se arată în mesajul publicat pe Telegram.

UPDATE 09:40 Capitala Rusiei s-a trezit în dimineața zilei de 18 iunie în fața unui atac masiv cu drone, în timp ce explozii răsunau în tot orașul și fumul umplea cerul deasupra Moscovei, potrivit Kyiv Independent.

Zeci de drone au vizat orașul, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobyanin, și mai multor canale de monitorizare. Atacul ar fi lovit Rafinăria de petrol din Moscova pentru a doua oară în trei zile, provocând un incendiu major la instalație.

Sobyanin a raportat că orașul s-a confruntat cu un atac „masiv” cu drone în primele ore ale zilei de 18 iunie, unitățile rusești de apărare aeriană distrugând 52 de drone care se îndreptau spre Moscova.

„Mai multe drone au reușit să ajungă la (Rafinăria de petrol din Moscova)”, a spus el.

Echipele de urgență lucrează la locurile atacului, a spus Sobyanin. De asemenea, el a raportat „daune minore” la o clădire din centrul comercial Sadovod din partea de sud-est a orașului. Nu au fost raportate victime.

Restricții temporare de zbor au fost impuse și pe aeroporturile Vnukovo, Șeremetievo și Jukovsky din Moscova, în contextul atacului.

UPDATE 08:37 Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice și drone peste noapte. Exploziile au fost auzite pentru prima dată în capitală în jurul orei 01:30 dimineața, ora locală.

Jurnaliștii Kyiv Independent aflați la sol au raportat că au auzit explozii, iar oficialii au declarat că Rusia a lansat rachete balistice asupra orașului.

Explozia a urmat avertismentelor din partea Forțelor Aeriene Ucrainene, care anterior emiseseră o alertă de rachete balistice către Kiev. Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a confirmat ulterior că rachetele rusești atacau orașul.

Nu au fost disponibile informații imediate despre pagube sau victime. Alerta aeriană a fost anulată în jurul orei 02:39.

Dar puțin peste o oră mai târziu, sirenele au sunat din nou în timp ce dronele rusești înconjurau orașul.

Jurnaliștii Kyiv Independent au raportat din nou explozii puternice, iar oficialii i-au îndemnat pe locuitori să caute adăpost. O alertă aeriană a fost emisă și pentru regiunea înconjurătoare.

Dincolo de capitală, au fost raportate mai multe runde de explozii în orașele Sumî și Poltava.