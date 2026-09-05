LIVE TEXT Rusia a respins armistițiul propus de Ucraina și a lansat un atac asupra regiunii Dnipropetrovsk. Patru persoane au murit. Război în Ucraina, ziua 1655

UPDATE 09:30 Rusia a atacat orașul Kamianske din regiunea Dnipropetrovsk a Ucrainei în primele ore ale zilei de 5 septembrie, ucigând patru persoane și rănind alte cinci, a anunțat guvernatorul regional, Oleksandr Hanzha.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Ucraina ar fi ordonat trupelor să respecte un armistițiu temporar, în timp ce trimisii SUA au călătorit la Kiev și Moscova pentru a relua discuțiile de pace. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că Ucraina se va abține de la a ataca Rusia în timpul discuțiilor, potrivit Kyiv Independent.

Rusia a răspuns la armistițiul propus cu bombe. Potrivit Hanzha, Rusia a atacat regiunea Dnipropetrovsk cu rachete, drone și artilerie peste noapte și în primele ore ale dimineții.

Atacul împotriva orașului Kamianske a ucis patru persoane și a rănit alte cinci, a declarat Hanzha. Trei dintre victimele rănite au fost spitalizate, inclusiv o femeie de 30 de ani, care este acum tratată la terapie intensivă.

O instalație industrială a fost lovită în atac, a declarat Hanzha. Guvernatorul nu a oferit detalii despre țintă.

Mai devreme în cursul nopții, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachetele balistice rusești zburau spre Kamianske.

În timp ce Kievul s-a abținut să atace rafinăriile și centrele logistice ale Rusiei, sirenele de raid aerian au răsunat în orașele din Ucraina pe tot parcursul nopții. Atacurile din Kiev și din regiunea înconjurătoare au lovit o clădire rezidențială și au rănit cel puțin două persoane.