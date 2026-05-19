LIVE TEXT Rusia a lansat mai multe atacuri matinale în regiunile Cernihiv și Sumî din Ucraina, ucigând 4 persoane. Război în Ucraina, ziua 1546

UPDATE 16:20 Forțele rusești au lovit regiunea Cernihiv cu o rachetă balistică și au atacat comunitatea Hlukhiv din regiunea vecină Sumî cu drone în dimineața zilei de 19 mai, ucigând patru persoane și rănind cel puțin alte 25, potrivit autorităților ucrainene, conform Kyiv Independent.

În timpul nopții, Moscova a lansat 209 drone asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene.

Atacul asupra regiunii Cernihiv a avut loc în jurul orei 10:00, ora locală, după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unei amenințări cu rachete balistice care viza orașul.

Potrivit Administrației Militare a regiunii Cernihiv, racheta a lovit lângă o afacere locală din centrul orașului. Atacul a avariat un centru comercial din apropiere, un supermarket și echipamente de stingere a incendiilor.

„Două persoane au fost ucise și alte 21 au fost rănite, inclusiv un copil de 14 ani”, a declarat Serviciul de Urgență de Stat. „Medicii oferă răniților toată asistența necesară.”

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a adăugat că, în urma atacului, a izbucnit un incendiu într-un depozit aparținând unui lanț de centre comerciale. Pompierii au stins ulterior incendiul. Separat, forțele ruse au atacat comunitatea Hlukhiv din regiunea Sumî cu drone în dimineața zilei de 19 mai, ucigând doi bărbați în vârstă de 52 și 58 de ani și rănind alți patru, au declarat autoritățile locale.

Potrivit Parchetului din regiunea Sumî, Rusia a atacat infrastructura civilă din districtul Șostka cu două drone în jurul orei 10:00. Atacul a avariat clădiri administrative și blocuri de apartamente din orașul Hlukhiv.

UPDATE 09:20 Rusia a lansat atacuri nocturne în estul Ucrainei în dimineața zilei de 19 mai, lovind infrastructura și zonele rezidențiale din Harkov, potrivit autorităților locale, conform Kyiv Independent.

În Harkov, atacurile cu drone rusești au lovit districtul Novobavarskyi, rănind trei persoane și avariand cel puțin 25 de case private și un bloc de apartamente, a declarat primarul Ihor Terekhov.

„Pagubele au fost cauzate de două valuri de atacuri, potrivit oficialilor locali. Echipele de salvare au scos două persoane din dărâmături, în timp ce se crede că o altă persoană este blocată în timp ce operațiunile de căutare și salvare au continuat”, menționează sursa citată.

Rusia a continuat să vizeze atât infrastructura critică, cât și zonele civile în atacuri peste noapte în Ucraina.

UPDATE 08:20 Dronele rusești au atacat orașul Izmail peste noapte, afectând instalațiile de infrastructură portuară. Consecințele atacului au fost eliminate. Administrația de Stat a Districtului Izmail a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În noaptea de 18 spre 19 mai, districtul Izmail a fost din nou atacat de armata rusă. Instalațiile de infrastructură portuară din orașul Izmail au fost avariate. Unitățile Serviciului de Urgență de Stat au eliminat prompt consecințele atacului inamic”, se arată în comunicat.

Din fericire, nu au existat victime sau distrugeri majore, a adăugat administrația districtului.