LIVE TEXT Rusia a exportat în 2025 două milioane de tone de cereale din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, în valoare de 400 de milioane de dolari, declară autoritățile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1431

UPDATE 16:00 Rusia a exportat în 2025 peste două milioane de tone de cereale din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, în valoare de 400 de milioane de dolari, a declarat Oleh Luhovskii, prim-adjunct al șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, într-un interviu acordat Ukrinform. Cerealele au fost exportate în țară din Africa, Orientul Mijlociu și Asia

Potrivit lui Luhovskii, cerealele sunt transportate de „flota de cereale” a Rusiei prin porturi maritime situate în teritoriile ocupate temporar Crimeea și regiunile Zaporijiea și Donețk.

Rapoartele serviciilor ucrainene de informații indică faptul că Rusia a înființat un „centru de cereale” în apele internaționale la ieșirea din strâmtoarea Kerci. Acolo, cerealele sunt transportate de pe vrachierele rusești de mică capacitate pe nave de marfă străine, în încercarea de a le ascunde originea. Operațiunea implică 45 de nave, două nave de depozitare și aproximativ 40 de nave de transport maritim de coastă. Optzeci și cinci la sută dintre aceste nave sunt înregistrate sub jurisdicția Rusiei, ceea ce contribuie la minimizarea impactului sancțiunilor, se arată în interviu.

Pe lângă cereale, Rusia exportă cărbune, cocs, caolin, minereu de fier, sodă și oțel din teritoriile ocupate.

Luhovskii a declarat că peste 200 de mii de tone de minerale și produse metalurgice au fost transportate pe mare numai anul trecut.

UPDATE 13:26 Numărul victimelor bombardamentelor rusești asupra orașului Harkiv în noaptea de 24 ianuarie a crescut la 27, a raportat de Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkiv.

În noaptea de 24 ianuarie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Harkiv. Atacul asupra orașului a început în jurul miezului nopții și a durat aproape două ore și jumătate.

Unul dintre atacurile rusești a fost lângă un cămin care adăpostea mai multe persoane.

UPDATE 10:50 În timpul unui atac masiv din noaptea de 24 ianuarie, trupele ruse au lansat 21 de rachete și peste 370 de drone de atac asupra Ucrainei, a președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Conform președintelui Ucrainei, atacurile au vizat Kievul și regiunea înconjurătoare, precum și regiunile Sumî, Harkiv și Cernihiv. În capitala Ucrainei sectorul energetic a fost principala țintă a forțelor ruse, a menționat Zelenski.

O persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite la Kiev. Aproape 6000 de locuințe sunt din nou fără încălzire. Majoritatea sunt apartamentelor sunt cele care au încercat să se conecteze la sistemul de încălzire de două ori de la bombardamentele Rusiei din 9 și 20 ianuarie.

La Harkiv, se cunosc 19 victime, inclusiv un copil. Unul dintre atacurile aeriene rusești a fost lângă un cămin care adăpostea mai multe persoane.

Ministerul Sănătății al Ucrainei a raportat că atacurile din oraș au avariat o clădire din maternitatea unuia dintre spitalele orașului. În momentul atacului, 29 de femei și cinci copii se aflau înăuntru, dar nimeni nu a fost rănit.

„Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic dovedește că nu putem întârzia aprovizionarea cu apărare aeriană. Nu putem închide ochii la aceste atacuri; trebuie să răspundem și să răspundem cu forță. Contăm pe răspunsul și asistența tuturor partenerilor noștri. Fiecare rachetă Patriot, sistem de rachete NASAMS și toate celelalte sisteme ajută la protejarea infrastructurii critice și ajută oamenii să supraviețuiască frigului iernii”, a declarat Zelenski.

8:54 Armata rusă a atacat Kievul în noaptea de 24 ianuarie. Până la această oră există informații că o persoană a fost ucisă și patru sunt rănite. Anunțul a fost făcut de primarul Kievului, Vitali Klitschko, și de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko.

Atacul cu drone rusești asupra capitalei ucrainene a început în jurul orei 1:00. În oraș au fost active sistemele de apărare aeriană.

Klitschko a raportat că au existat întreruperi în furnizarea de căldură și apă în mai multe raioane din Kiev.

Din cauza bombardamentelor din timpul nopții, mai mullte trenuri de metrou circulă temporar cu modificări.