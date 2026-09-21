LIVE TEXT Rusia a atacat masiv infrastructura civilă din zece regiuni ucrainene peste noapte. Război în Ucraina, ziua 1671

UPDATE 16:50 În ultimele 24 de ore, forțele rusești au atacat clădiri rezidențiale, infrastructură socială și întreprinderi civile în 10 regiuni ale Ucrainei. Prim-ministrul Ucrainei, Serghii Koretskyi, a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Pe parcursul serii și nopții, Rusia a lansat atacuri masive asupra orașelor și comunităților ucrainene. Acestea au vizat clădiri rezidențiale, infrastructură socială și întreprinderi civile. Atacurile au provocat incendii și distrugeri în 10 regiuni – regiunile Odesa, Mîkolaiv, Dnipropetrovsk, Zaporijjea, Harkov, Sumî, Donețk, Kiev, Kirovohrad și Rivne”, se arată în comunicat.

Potrivit prim-ministrului, o serie de atacuri țintite au lovit Zaporijjea. Clădiri rezidențiale, o clădire universitară și un centru comercial au fost avariate. Până în prezent, cinci persoane au fost raportate ca fiind rănite.

În Lozova, regiunea Harkov, o femeie a fost ucisă într-un atac cu drone.

Urmările atacului sunt lichidate în toate regiunile afectate. Salvatorii și toate serviciile de urgență necesare lucrează la fața locului.

UPDATE 14:10 Forțele ruse au atacat o benzinărie de pe autostrada M-06, la periferia unei localități din regiunea Jîtomîr. Vitalii Bunechko, șeful Administrației Militare Regionale din Jîtomîr, a relatat acest lucru pe Facebook, potrivit Ukrinform.

„Armata rusă continuă să lovească rețeaua de benzinării din regiunea Jîtomîr. De data aceasta, a fost lovită o benzinărie de pe autostrada M-06, la periferia localității Zviahel. Se lucrează la remedierea consecințelor”, a scris oficialul.

Potrivit acestuia, informațiile privind victimele și amploarea pagubelor sunt încă în curs de clarificare.

Serviciile de urgență lucrează la fața locului pentru a stinge incendiul și a asigura circulația în condiții de siguranță a vehiculelor.

UPDATE 12:12 Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc din timpul nopții asupra orașului Zaporijjea a crescut la șase.

Mykhailo Semikin, șeful interimar al Administrației Militare Regionale din Zaporijjea, a anunțat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Zaporijjea a suferit un alt atac rusesc în timpul nopții. Șase civili au fost răniți”, a declarat Semikin.

Potrivit acestuia, toți răniții primesc asistența medicală necesară. Echipele de urgență au lucrat toată noaptea la locurile lovite. Unele dintre incendii au fost deja stinse. Eforturile de a face față consecințelor atacului continuă.

Semikin a declarat că forțele ruse au folosit drone pentru a lovi clădiri rezidențiale și infrastructura civilă.

Au fost avariate blocuri de locuințe, o universitate și un centru comercial.

UPDATE 09:55 În timpul nopții, Rusia a lansat un nou atac asupra regiunii Odesa Atacul a vizat depozitele care fuseseră deja atacate anterior de Rusia, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„În urma atacului, a izbucnit un incendiu de proporții. Din fericire, nu s-au înregistrat victime sau răniți”, se arată în mesajul salvatorilor.

Peste 80 de salvatori au fost mobilizați pentru a remedia consecințele.

UPDATE 08:20 Președintele Volodimir Zelenski și președintele SUA, Donald Trump, intenționează să se întâlnească la New York, a declarat Zelenski pe 20 septembrie, în urma unei convorbiri telefonice între cei doi lideri, scrie Kyiv Independent.

„A fost o conversație importantă și am reușit să discutăm multe lucruri”, a spus Zelenski. „Această întâlnire ar putea schimba multe. Există un impuls diplomatic”, a adăugat el.

Zelenski i-a mulțumit, de asemenea, lui Trump pentru recenta vizită la Kiev a trimisilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, spunând că discuțiile au acoperit probleme cheie și le-au permis celor doi oficiali să vadă direct situația din Ucraina.

„Pacea este prioritatea numărul unu. Există idei privind măsuri de dezescaladare și probleme fundamentale de securitate – energie, alimente și protejarea vieții oamenilor. Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să luăm măsuri cu adevărat serioase”, a spus Zelenski.