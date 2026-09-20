LIVE TEXT Bombardament rusesc asupra orașului Kramatorsk. O persoană a murit, iar una a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1670

UPDATE 18:00 Forțele rusești au bombardat Kramatorsk în regiunea Donețk, ucigând o femeie și rănind un bărbat. Consiliul Local Kramatorsk a relatat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Astăzi, la ora 10:10, forțele rusești au lovit Kramatorsk cu trei obuze de artilerie. Cartierul Lazurnyi a fost sub focul Rusiei. Din păcate, o femeie născută în 1965 a fost ucisă în bombardament. Pur și simplu se plimba pe străzile familiare ale orașului ei. Viața ei a fost curmată de fragmente dintr-un obuz rusesc. Un bărbat născut în 1961 a fost, de asemenea, rănit. Acesta primește asistența medicală necesară”, se arată în postare.

O școală și mai multe clădiri rezidențiale cu mai multe etaje au fost avariate.

UPDATE 15:30 Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit rafinăria de petrol Gazpromneft-Moscova, lângă capitala Rusiei, în noaptea de 20 septembrie, provocând „un incendiu de amploare”, a declarat Statul Major General al Ucrainei, conform Kyiv Independent.

Unitatea de rafinare primară AVT-6, unitatea integrată de rafinare a petrolului și unitatea de izomerizare au fost avariate de atacul asupra instalației din districtul Kapotnia, potrivit Statului Major General.

Guvernatorul Andrei Vorobiev a declarat că Regiunea Moscova a fost vizată de un atac cu drone la scară largă, apărarea aeriană rusă doborând 249 de drone în 17 districte între orele 3:00 și 5:00. Mai multe videoclipuri postate pe rețelele de socializare arată Rafinăria de petrol din Moscova, din districtul Kapotnia, în flăcări după mai multe atacuri cu drone.

Atacul a avut loc în timp ce Rusia organiza a doua zi a alegerilor pentru Duma de Stat, care au durat trei zile, primul vot parlamentar al țării de la începutul invaziei sale la scară largă a Ucrainei în 2022.

UPDATE 13:50 În ultima săptămână, Rusia a lansat peste 2000 de drone de atac împotriva Ucrainei, majoritatea cu reacție, precum și 1700 de bombe aeriene și 19 rachete de diferite tipuri. Potrivit Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski a relatat acest lucru pe Facebook.

„Numai în această săptămână, Rusia a lansat peste 2000 de drone de atac împotriva noastră, majoritatea cu reacție, precum și 1700 de bombe aeriene și 19 rachete de diferite tipuri”, a declarat Zelenski.

El a menționat că, în ziua precedentă, forțele rusești au atacat o mănăstire de bărbați din regiunea Herson cu o dronă FPV. Un membru al clerului a fost ucis, iar alți patru au fost răniți.

Potrivit președintelui, infrastructura critică și civilă din regiunile Harkov, Sumî și Odesa a fost, de asemenea, vizată. În regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijjeea, clădirile rezidențiale au fost lovite. Regiunile Vinița, Kiev, Jitomir și Cerkasî au fost, de asemenea, atacate începând de seară.

UPDATE 11:20 Numărul morților în regiunea Kiev, care se află sub atacul rusesc de mai bine de 24 de ore, a crescut la patru după ce un copil rănit în districtul Vâșhorod a murit în spital.

Acest lucru a fost raportat de șeful Administrației Militare Regionale Kiev, Tymur Tkachenko, pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Din păcate, avem vești tragice. Un copil care a fost rănit într-un atac rusesc în districtul Vâșhorod a murit în spital. Drept urmare, numărul morților în regiunea Kiev a crescut la patru – trei copii și o femeie”, a declarat Tkachenko.

Potrivit acestuia, „Regiunea Kiev a îndurat peste 24 de ore de atacuri ruse.”

Un total de 31 de locații au fost avariate în cinci districte ale regiunii.

UPDATE 10:15 Regiunea Moscovei a fost ținta unui atac cu drone la scară largă, apărarea aeriană rusă doborând 249 de drone în 17 raioane între orele 3:00 și 5:00 dimineața, a declarat guvernatorul Andrei Vorobyov, potrivit Kyiv Independent.

Atacul a avut loc în timp ce Rusia se afla în a doua zi a alegerilor pentru Duma de Stat, care durează trei zile, primul scrutin parlamentar al țării de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

Mai multe videoclipuri postate pe rețelele sociale par să arate rafinăria de petrol din Moscova, situată în districtul Kapotnya al capitalei, în flăcări după mai multe lovituri cu drone.

„O analiză realizată de Astra asupra imaginilor filmate de martori oculari indică faptul că rafinăria din Moscova s-a numărat printre țintele atacului”, a raportat publicația independentă rusă Astra.

„Primarul orașului confirmase anterior un atac asupra uneia dintre instalațiile rafinăriei, dar a precizat că nu au existat victime”, a adăugat aceasta.

O dronă a lovit o clădire rezidențială din Sofyino, ucigând o femeie și rănind alte cinci persoane, printre care doi copii, potrivit lui Vorobyov. În Ramenskoye, resturile unei drone care au căzut au provocat un incendiu pe acoperișul unei clădiri rezidențiale de 21 de etaje, determinând evacuarea a aproximativ 400 de persoane.

Într-un alt district, un bărbat a fost ucis după ce o dronă a lovit o locuință privată, au declarat autoritățile ruse. The Kyiv Independent nu a putut verifica imediat afirmațiile Rusiei.