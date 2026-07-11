LIVE TEXT Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice. Printre victime, un băiat de 11 ani. Război în Ucraina, ziua 1599

Mai multe persoane au fost rănite după ce Federația Rusă a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului la începutul zilei de 11 iulie, potrivit The Kiev Independent.

Printre răniți se numără un băiat de 11 ani. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că patru dintre răniți au fost spitalizați, în timp ce ceilalți au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Atacul a avut loc la două zile după ce Rusia a lansat drone și rachete balistice asupra Kievului pe 8 iulie , ucigând patru persoane și rănind alte 15. Rusia a atacat capitala în repetate rânduri în ultimele săptămâni, inclusiv pe 2 iulie și 6 iulie , ucigând și rănind zeci de persoane.