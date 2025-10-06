LIVE TEXT Reuters: Până la 5000 de cubanezi luptă alături de forțele rusești în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1321

UPDATE 8:22 Până la 5000 de soldați cubanezi participă activ la invazia Rusiei în Ucraina, scrie Reuters, citând o un document intern al Departamentului de Stat al SUA.

„După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare contribuitor de trupe străine la agresiunea Rusiei, cu aproximativ 1000 până la 5000 de cubanezi luptând în Ucraina”, se arată în document.

SUA au difuzat un document neclasificat, care arată detalii despre sprijinul Cubei pentru războiul Rusiei din Ucraina, ca parte a campaniei sale de contracarare a unei rezoluții a Națiunilor Unite care solicită Washingtonului să ridice embargoul asupra națiunii caraibiene, care este în vigoare din 1960.

Documentul trimis la zeci de misiuni americane, recomandă diplomații să îndemne guvernele străine să se opună rezoluției, care a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU în fiecare an din 1992.

Deși rezoluția ONU are o valoare simbolică, numai Congresul SUA poate ridica în cele din urmă embargoul, scrie Reuters.

Sursa citată scrie că Moscova recrutează luptători străini din țări precum Nepal, Somalia, India și Cuba încă de la începutul invaziei sale la scară largă din 2022. Anul trecut, Bloomberg a relatat că Rusia oferea plăți generoase și promisiunea cetățeniei luptătorilor cubanezi, în ciuda încercărilor Havanei de a reduce recrutarea. La acea vreme, numărul recruților cubanezi era raportat la câteva sute.

