LIVE TEXT Regiunea Sumî a fost atacată cu drone rusești. Două persoane au fost rănite, inclusiv un copil. Război în Ucraina, ziua 1574

UPDATE 11:28 În regiunea Sumî, o femeie de 34 de ani și o fetiță de 3 ani au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra unei zone rezidențiale din orașul Șostka.

„Salvatorii au examinat zona și au stins sursele de incendiu detectate. Unda de șoc a spart geamurile unei clădiri rezidențiale cu 4 etaje”, comunică autoritățile din Ucraina.

Angajații Serviciului de Urgență de Stat au efectuat lucrări de urgență și recuperare.

UPDATE 10:20 O rafinărie de petrol a luat foc la Moscova în urma unui atac.

Potrivit Ukrinform, Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CCD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a relatat acest lucru pe Telegram. „Moscova este atacată; o rafinărie de petrol din Moscova este în flăcări. Deși Putin a retras practic toate sistemele cheie de apărare aeriană și antirachetă la Moscova, acest lucru nu îi salvează pe ruși. Putin nu este un garant al siguranței moscoviților”, a subliniat șeful Centrului.

Atacul a fost confirmat și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„De data aceasta, armele ucrainene cu rază lungă de acțiune au fost resimțite în regiunea Moscovei. O rafinărie de petrol a fost lovită la o distanță de 500 de kilometri. Le mulțumesc soldaților SBU, SBS, SSO, GUR și trupelor de rachete pentru munca lor eficientă.

Rusia trebuie forțată să pună capăt războiului împotriva poporului nostru. Iar armele ucrainene cu rază lungă de acțiune sunt una dintre componentele importante ale unei astfel de constrângeri. Acesta este un răspuns corect la atacurile rusești și un răspuns la prelungirea războiului, care trebuie încheiat”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram.

UPDATE 08:46 În regiunea Harkiv, 8 persoane au fost rănite într-un atac nocturn al dronelor rusești asupra Balakliei. Printre răniți se numărau 2 copii, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„Patru incendii de amploare au izbucnit în oraș din cauza atacurilor cu drone. Patru case private, anexe, mașini, precum și un apartament și un subsol dintr-o clădire înaltă au luat foc. În plus, teritoriul unei întreprinderi municipale a fost afectat”, potrivit salvatorilor.

La fața locului au intervenit unități ale Serviciului de Urgență de Stat, pompieri locali și geniști. Răniții primesc asistență medicală.

UPDATE 08:10 Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia, în noaptea de 16 iunie, în urma unui atac cu drone, au declarat autoritățile locale, potrivit Kyiv Independent.

Comisia operațională regională a declarat că flăcările au izbucnit la instalație după ce resturi de dronă au căzut pe fața locului.

„Din cauza căderii de resturi de dronă, un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din satul Poltavskaya, districtul Krasnoarmeysky”, a declarat sediul operațional într-o postare pe rețelele de socializare.

Canalul independent de monitorizare Exilenova+ a relatat, de asemenea, atacul și incendiul ulterior, publicând imagini și videoclipuri despre care se presupune că au fost distribuite de locuitorii locali.

Autoritățile au declarat că nu au fost raportate decese sau răniți. Treizeci și doi de persoane și șapte echipamente au fost desfășurate pentru a stinge incendiul.