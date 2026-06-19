LIVE TEXT Regiunea Harkiv: 10 persoane rănite în urma atacului aerian rusesc, inclusiv 4 copii. Război în Ucraina, ziua 1577

UPDATE 12:10 În noaptea trecută, Rusia a lansat lovituri cu bombe aeriene ghidate asupra orașului Harkiv, precum și asupra comunităților Dergași, Zolochiv și Mala Danylivka din regiune.

Unul dintre atacuri a lovit o clădire de depozit din sectorul Holenohirski (Harkiv), provocând distrugeri și un incendiu de proporții. Intervenția pentru lichidarea consecințelor este în desfășurare.

În urma altor lovituri au fost avariate case de locuit, anexe gospodărești și autoturisme.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență oferă sprijin locuitorilor afectați.

UPDATE 10:45 În noaptea de 19 iunie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 90 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas, Banderol și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Breansk, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Hvardiiske, au informat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, forțele de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 79 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera, Italmas, Banderol, precum și drone de alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 9 drone de atac în 8 locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte 8 locații.

UPDATE 8:20 În noaptea de 18 iunie, forțele ruse au lansat un atac asupra unuia dintre cartierele centrului regional, anunță vineri, 19 iunie, Serviciul pentru Situații de Urgență.

Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite. Acestea primesc îngrijirile medicale necesare.

În urma loviturii, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei stații de alimentare cu carburanți. Au luat foc clădirea și echipamentele acesteia. Pompierii au lichidat rapid incendiul, care s-a extins pe o suprafață de 15 metri pătrați.

La intervenția pentru înlăturarea consecințelor atacului au participat 20 de salvatori și patru autospeciale ale serviciului ucrainean pentru situații de urgență.