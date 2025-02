LIVE TEXT Răniți și decese în regiunile Herson și Donețk, în urma atacurilor forțelor ruse. Război în Ucraina, ziua 1087

UPDATE 17:30 În regiunea Donețk, salvatorii ucraineni au anunțat că a avut loc un raid aerian asupra sectorului rezidențial din satul Șevcenko, raionul Volnovaha, care a ucis o persoană și a rănit o alta.

UPDATE 17:25 Viața unui locuitor din Herson a fost curmată de o donă rusească, a anunțat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

UPDATE 17:20 În jurul orei 15:20, armata rusă a bombardat satul Bilozerka din regiunea Herson, a anunțat administrația locală.

Unul dintre proiectilele ruse a căzut în apropierea unei clădiri rezidențiale, rănind două persoane.

O femeie de 51 de ani și un bărbat de 64 de ani au fost diagnosticați cu leziuni.

UPDATE 16:10 Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a numit lovitura cu o dronă rusească asupra centralei nucleare de la Cernobîl drept o „provocare a forțelor armate ucrainene” și drept „un alt pas al regimului de la Kiev care vizează subminarea siguranței nucleare”, notează agenția de știri rusească Ria Novosti. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă. Ulterior, aceasta a acuzat Kievul că ucrainenii însăși și-au atacat centrala.

UPDATE 16:06 Cu ajutorul Crucii Roșii, trupurile a 757 de militari ucraineni care au decedat în timpul luptelor pe diferite linii de front au fost returnate Ucrainei, raportează Comandamentul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război.

Corpurile soldaților vor fi transportate la anumite instituții specializate de stat și predate forțelor de ordine și experților criminaliști. Ei promit să stabilească identitatea celor căzuți cât mai curând posibil.

UPDATE 14:33 Simon Evans, fostul șef al Fondului „Adăpost” al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a declarat pentru BBC că loviturile externe, inclusiv din partea dronelor, ar putea provoca daune grave la Cernobîl și scurgeri de radiații.

UPDATE 13:00 În marja Conferinței de Securitate de la Munchen, liderii europeni sunt indignați de lovitura rusească asupra adăpostului de la centrala nucleară de la Cernobîl, care protejează grupul energetic nr. 4 distrus, potrivit șefului Biroului președintelui ucrainean, Andrii Iermak.

Acesta a dat asigurări că Kievul va transmite „o mulțime de informații” partenerilor săi americani despre atac și despre modul în care rușii „lansează constant drone prin zona Cernobîl, despre amenințările la adresa adăpostului și despre siguranța nucleară pe care o transportă”.

UPDATE 10:17 O dronă de atac rusească cu un focos exploziv a lovit un adăpost care acoperea grupul energetic nr. 4 distrus de la centrala nucleară de la Cernobîl. Structura a fost avariată. Se întâmplă la două zile după ce Trump a declarat că a convenit cu Putin asupra începerii „imediate” a negocierilor pentru încetarea focului.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), la 14 februarie, în jurul orei 1:50, s-a auzit o explozie în apropierea incintei New, care acoperă reactorul distrus. O dronă s-a prăbușit pe acoperișul clădirii de izolare, iar acolo a izbucnit un incendiu.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8