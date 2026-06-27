LIVE TEXT Rachetele Flamingo ale Ucrainei au „lovit cu succes” o bază militară importantă a Rusiei din Volgograd, a declarat Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1585

UPDATE 11:05 Rachetele Flamingo FP-5 cu rază lungă de acțiune, fabricate în Ucraina, au „lovit cu succes” o instalație militar-industrială rusească cheie din orașul Volgograd în noaptea de 27 iunie, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Atacul a vizat Centrul Federal de Cercetare și Producție din Rusia, Titan-Barrikady, o importantă întreprindere de apărare care produce lansatoare pentru sistemele de rachete strategice Yars și Topol-M, precum și lansatoare pentru sistemul de rachete balistice tactice Iskander-M.

„Atacurile confirmate au fost urmate de un incendiu la incinta fabricii”, a declarat Zelenski.

Titan-Barrikady este una dintre principalele întreprinderi militar-industriale din Rusia și face parte din corporația spațială de stat Roscosmos. Pe lângă sistemele de lansare a rachetelor, întreprinderea produce sisteme de artilerie grea, suporturi de artilerie navală și sisteme de rachete antinavă de coastă.

Instalația se află sub sancțiuni internaționale de când Rusia a lansat războiul său total.

Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions.



Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026

UPDATE 09:35 Noaptea, armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra comunității Solonytsivska din regiunea Harkiv. Au fost înregistrate lovituri asupra a două benzinării:

„Pe teritoriul uneia dintre benzinării, atacul a distrus o clădire și a provocat un incendiu pe o suprafață de 400 mp. De asemenea, 10 echipamente au fost avariate. La o altă adresă, clădirea operatorului benzinăriei a fost avariată în urma unui atac rus. Nu a existat niciun incendiu”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Unități ale Serviciului de Urgență de Stat, inclusiv geniști, psihologi și ofițeri de salvare comunitară, au fost implicate în eliminarea consecințelor atacului rusesc.