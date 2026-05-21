LIVE TEXT Putin și Lukașenko au dat startul exercițiului forțelor nucleare. Război în Ucraina, ziua 1548

UPDATE 20:49 Alexander Lukașenko și Vladimir Putin au dat startul exercițiului forțelor nucleare. Cei doi președinți au comunicat prin videoconferință în cadrul exercițiului comun al forțelor nucleare, relatează agenția BELTA.

„Este primul exercițiu comun de acest gen. Dar, în ceea ce privește elementele și componentele sale, se pare că statele noastre majore și miniștrii apărării îl organizează trimestrial, dar fără noi (președinții, n.r.)” , a spus Lukașenko.

În exerciții este implicată întreaga triadă nucleară — rachete balistice intercontinentale, submarine nucleare și bombardiere strategice

Rusia organizează în mod tradițional astfel de exerciții nucleare de amploare în luna octombrie. Acestea sunt denumite de obicei „Grom”, notează BBC. O excepție de la această regulă a constituit exercițiul din februarie 2022 — înaintea invaziei de amploare din Ucraina.

UPDATE 16:17 Ucraina își consolidează măsurile de securitate în regiunile nordice ale țării din cauza amenințării unei noi ofensive rusești împotriva Kievului din partea Belarusului. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că, împreună cu armata, Garda Națională, poliția și grănicerii, va începe inspectarea zonelor și clădirilor pentru a „preveni pătrunderea inamicului în zonele de frontieră, precum și posibile acte de sabotaj și terorism, activități subversive sau colectarea de informații”. În timpul acestor operațiuni, forțele de securitate ucrainene vor restricționa accesul și trecerea pe străzile anumitor orașe și sate, vor verifica documentele cetățenilor și vor inspecta vehiculele.

„SBU solicită cetățenilor să fie înțelegători cu privire la potențialele inconveniente și să răspundă în mod corespunzător acțiunilor și cerințelor legale ale forțelor de ordine, să aibă asupra lor documente de identitate și să respecte starea de asediu”, se arată în comunicatul SBU.

De asemenea, autoritățile ucrainene au menționat că aceste măsuri sunt destinate să servească drept factor de descurajare împotriva posibilelor acțiuni agresive din partea Rusiei și Belarusului. Cu o zi înainte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că trupele rusești ar putea pregăti o ofensivă din Belarus sau din regiunea Briansk, repetând încercarea eșuată de a captura Kievul din 2022.

„Sincer, m-am săturat de amenințarea constantă la adresa Ucrainei că rușii ar putea, la un moment dat, să tragă Belarusul în escaladarea războiului. Trebuie să înțeleagă că consecințele pentru ei vor fi semnificative”, a declarat Zelenski. De asemenea, el a anunțat consolidarea axei Cernihiv-Kiev, adăugând că Kievul pregătește răspunsuri la fiecare scenariu posibil de atac rusesc, inclusiv planuri de extindere a geografiei atacurilor la distanță pe teritoriul rus.

UPDATE 15:30 Trupele din Centrul de Operațiuni Speciale „A” al Serviciului de Securitate al Ucrainei au atacat sediul FSB-ului rus din regiunea Herson și au distrus un sistem antiaerian Pantsir-S1 în teritoriul ocupat temporar, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Potrivit acestuia, în urma acestei operațiuni, pierderile rusești s-au ridicat la aproximativ 100 de „ocupanți”.

„Rușii trebuie să simtă că trebuie să pună capăt acestui război al lor. Sancțiunile ucrainene pe termen mediu și lung vor continua să fie eficiente”, a scris Zelenski.

UPDATE 13:11 În noaptea de 21 mai, forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Majoritatea dronelor au fost doborâte, însă o rachetă balistică și mai multe drone și-au atins țintele, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Armata rusă a lansat o rachetă balistică de tip Iskander-M și drone de atac de tip Shahed, precum și drone Gerbera, Italmas și simulatoare de drone.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, sistemele fără pilot și echipele mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 109 din cele 116 de drone rusești lansate.

Totuși, o rachetă balistică și cinci drone de atac au lovit cinci locații. De asemenea, fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte patru locuri. Câteva drone rusești se aflau încă în spațiul aerian ucrainean.

În urma atacului rusesc asupra districtului Novhorod-Siverskîi din regiunea Cernihiv, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Potrivit Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, o mașină și un depozit al unei întreprinderi agricole au luat foc, însă incendiile au fost deja stinse.

De asemenea, orașul Dnipro a fost lovit, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleksandr Ganzha. Două femei, în vârstă de 58 și 35 de ani, au fost rănite și au primit îngrijiri medicale.

Atacul a avariat un apartament situat la etajul cinci al unui bloc de locuințe. Unda de șoc a afectat și mai multe clădiri din apropiere, spărgând geamurile acestora.

UPDATE 8:42 Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, a cerut statelor membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a priva Rusia de statutul său de membru permanent al Consiliului de Securitate. Declarația a fost făcută în cadrul unei dezbateri deschise a Consiliului de Securitate, relatează Ukrinform.

Melnyk a afirmat că, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei „se remarcă prin brutalitatea și violența sistematică împotriva populației civile”.

„Primele patru luni ale acestui an au fost cea mai mortală perioadă pentru populația civilă ucraineană”, a declarat diplomatul ucrainean. El a precizat că, potrivit Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, numărul victimelor civile a crescut cu 21% în perioada ianuarie–aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu 93% față de 2024.

Melnik a amintit că Rusia a atacat în mod regulat infrastructura energetică a Ucrainei în timpul iernii, încercând „să oblige milioane de civili să înghețe și să se supună”.

Diplomatul ucrainean a vorbit și despre utilizarea de către armata rusă a tacticii „loviturilor duble”, când un al doilea atac urmează imediat după primul „exclusiv pentru a ucide personalul medical și salvatorii”. De asemenea, el a susținut că operatorii ruși de drone „vânează și ucid în mod deliberat civili pe străzi, atacând oameni obișnuiți, ambulanțe și vehicule umanitare”.

Melnik a reamintit că Comisia de anchetă a ONU privind încălcările din Ucraina a calificat deja această practică drept crimă împotriva umanității.

„Toate obligațiile legale privind protecția civililor vor rămâne doar vorbe goale dacă actele de agresiune și crimele de război aferente nu sunt pedepsite”, a subliniat Melnik. El a cerut „confruntarea acestei realități grotești” și identificarea unei modalități de a priva Rusia de statutul său de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

Ucraina a inițiat anterior un demers privind excluderea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU și din organizație în ansamblu. Fostul ministru ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că transferul locului URSS în Consiliul de Securitate către Rusia a reprezentat o „încălcare gravă” a Cartei ONU.

„Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei constituie o încălcare fără precedent a scopurilor și principiilor Cartei ONU de la semnarea acesteia în 1945 și privează Rusia de dreptul de a se considera un stat iubitor de pace”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

8:29 La rafinăria de petrol din Sîzran, în regiunea Samara din Rusia, a izbucnit un incendiu pe fondul unui atac cu drone ucrainene. Guvernatorul regiunii, Viacheslav Fedorishchev, a anunțat anterior despre un atac asupra orașului.

Potrivit acestuia, doi oameni au murit în urma atacului cu drone ucrainene, iar alte persoane au fost rănite. Totuși, Fedorishchev nu a menționat o lovitură directă asupra rafinăriei.

În spațiul public au apărut imagini cu incendiul, despre care se afirmă că ar fi izbucnit la rafinăria de petrol din Sîzran.