LIVE TEXT Trump își dorește prezența lui Putin și Xi la summitul G20. Război în Ucraina, ziua 1291

UPDATE 17:00 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar „adora” să-i găzduiască pe liderii Rusiei și Chinei la summitul G20 din 2026, care va avea loc în Miami.

Întâlnirea de anul viitor a G20, forum al celor mai mari economii ale lumii, va fi organizată la terenul de golf Trump National Doral din Florida, a anunțat Trump în cadrul unei conferințe de presă susținute la Biroul Oval pe 5 septembrie, relatează The Kyiv Independent.

Pe lângă state membre, președintele american a spus că intenționează să invite și observatori suplimentari, inclusiv Polonia. Întrebat dacă se așteaptă ca președintele rus Vladimir Putin și cel chinez Xi Jinping să participe la eveniment, Trump a răspuns: „aș adora să vină, dacă doresc”.

Trump a precizat că cei doi lideri ar putea participa în calitate de „observatori”, deși Rusia și China sunt membri cu drepturi depline ai grupului. „Nu sunt sigur că vor să fie observatori. Dacă vor, putem discuta cu siguranță”, a adăugat el.

În august, Trump l-a găzduit pe Putin în Alaska, în cadrul eforturilor conduse de Washington de a negocia o încetare a războiului dintre Rusia și Ucraina. Summitul din Anchorage s-a încheiat fără acorduri concrete privind încetarea ostilităților.

Xi nu a mai vizitat SUA din 2015, singura sa vizită oficială de stat de la preluarea președinției Chinei în 2013.

UPDATE 14:42 În dimineața de 6 septembrie, într-un cartier din Cernihiv au fost găsite pliante tipărite sub forma unor bancnote false de 100 de grivne. Mesajele de pe ele îi îndemnau pe ucraineni să transmită coordonate și să ajute la dirijarea atacurilor asupra pozițiilor armatei ucarinene, în schimbul unei recompense bănești, relatează Hromadske.

Potrivit poliției din regiune, așa-zisele bancnote au fost împrăștiate de ruși cu ajutorul unei drone. La fața locului a intervenit o echipă operativă de investigații.

Poliția i-a avertizat pe cetățeni că „orice colaborare cu inamicul, inclusiv transmiterea de informații despre amplasarea sau deplasarea trupelor ucrainene, constituie infracțiune și atrage răspundere penală”. Totodată, oamenii sunt îndemnați să distrugă „pliantele” rusești.

UPDATE 11:41 În noaptea de 5 spre 6 septembrie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei 91 de drone de diferite tipuri, dintre care apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să neutralizeze 68, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. În total, 18 drone de atac au lovit opt localități, iar pe patru locații au căzut fragmentele unor drone doborâte.

În regiunea Donețk, autoritățile locale din Slaviansk au declarat că, imediat după miezul nopții, o dronă „Shahed” a lovit o zonă industrială, fără victime. Dimineața, orașul a fost supus unui atac masiv, cu cinci explozii.

Totodată, o secțiune a căii ferate din apropiere a rămas fără curent, ceea ce a cauzat întârzieri pentru trenurile de călători. „Evaluăm pagubele și timpii de refacere, dar garantăm că toți vor ajunge la destinație”, au precizat oficialii companiei Ukrainian Railways.

Comentând atacurile rusești, președintele ucrainean, Volodîmîr Zelenski a declarat că Rusia „continuă să prelungească acest război și încearcă să transforme diplomația într-o simulare”.

„Este nevoie de o reacție comună: la atacuri și distrugeri, la ignorarea eforturilor diplomatice și la refuzul unui dialog civilizat. Absolut corect spune președintele Trump: pentru a debloca diplomația, sunt necesare restricții reale asupra exportului de petrol și gaze al Rusiei. Trebuie să intensificăm presiunea sancțiunilor, livrările de arme către Ucraina și să asigurăm că astfel de invazii nu se vor repeta. O pace durabilă necesită garanții reale de securitate. Lucrăm pentru implementarea tuturor acestor măsuri și mulțumim tuturor partenerilor care sprijină Ucraina și poporul nostru”, a menționat Zelenski.

UPDATE 09:10 Peste 2 500 de militari ucraineni se află în continuare în captivitate rusă, potrivit unei analize a unei misiuni independente de experți ai OSCE, anunțată de Ministerul de Interne al Ucrainei pe 5 septembrie. Aceștia au identificat 2577 de prizonieri de război, iar misiunea monitorizează respectarea drepturilor acestora, punctează The Kyiv Independent.

Autoritățile ucrainene acuză Rusia de încălcări grave ale dreptului internațional și ale Convențiilor de la Geneva. Procuratura Generală a raportat în iulie că cel puțin 273 de prizonieri au fost executați în captivitate. Totodată, statutul a 680 de persoane, inclusiv 91 de civili, rămâne neconfirmat, iar opt prizonieri declarați inițial în viață au fost ulterior găsiți decedați.

La sfârșitul lunii septembrie, OSCE va publica un raport privind „încălcările angajamentelor Rusiei, abuzurile, crimele de război și alte violări ale dreptului internațional umanitar”.

În august, soldatul ucrainean Vladislav Nahornîi (33 de ani) a reușit să scape după cinci zile petrecute târându-se până pe teritoriul controlat de Ucraina, după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă. În jurnalul său, el a relatat atrocități comise de soldații ruși asupra prizonierilor: mutilări, torturi și execuții.