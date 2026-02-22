LIVE TEXT Poliția ucraineană a reținut presupusul autor al atacului terorist din Liov. Război în Ucraina, ziua 1460

UPDATE 13:50 Poliția ucraineană a anunțat că a fost reținut presupusul autor al unui atac, considerat a fi terorist, la Lvov, informează BBC. Potrivit primarului orașului, Andrei Sadovoi, persoana reținută este cetățeană ucraineană.

UPDATE 11:00 O polițistă a fost ucisă și peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de 21 spre 22 februarie 2026, în apropierea unui centru comercial din orașul ucrainean Liov, a informat primarul localității, Andrii Sadovii, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în zonă a fost auzită o explozie, iar în momentul în care echipajele de poliție au ajuns la fața locului s-a produs a doua deflagrație, în urma căreia o polițistă în vârstă de 23 de ani a decedat.

„Este, fără îndoială, un atac terorist. Avem cetățeni cărora li se acordă prim-ajutor. O parte din ei se află în stare gravă. O domnișoară polițistă a decedat. Polițiștii fac cercetări”, a transmis primarul din Liov.

Poliția Națională din Ucraina a confirmat atacul. Din primele informații, exploziile ar fi fost generate de două bombe artizanale