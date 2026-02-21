Ucrainenii au atacat o uzină din Rusia, producătoare de rachete Iskander şi Topol M

Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters.

Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, potrivit Agerpres, citat de digi24.ro.

„Un sit de Udmurtia a fost atacat de drone. S-au înregistrat pagube şi răniţi”, a spus guvernatorul Aleksandr Brecealov într-o declaraţie video pe Telegram. El nu a dat mai multe detalii despre atac, dar a îndemnat locuitorii să nu intre în panică şi să nu răspândească informaţii neconfirmate oficial. Aeroportul din Ijevsk, principalul oraş al Udmurtiei, şi cele din oraşele regiunilor învecinate şi-au suspendat operaţiunile, a anunţat autoritatea pentru aviaţia civilă din Rusia, Rosaviaţia. Bloguri militare ucrainene au declarat neoficial că forţele ucrainene au atacat o fabrică producătoare de rachete – între care rachete Iskander cu rază scurtă de acţiune şi rachete intercontinentale Topol M – în Votkinsk, aproximativ 1.400 km distanţă de Ucraina. Mai multe site-ri au postat fotografii şi înregistrări video cu ceea ce au spus că ar fi atacul, inclusiv o coloană de fum imensă care se ridica spre cer. Canalul neoficial rusesc Telegram SHOT, care citează adeseori surse din serviciile de securitate, a transmis că locuitorii din Votkinsk au relatat că au auzit cel puţin trei explozii şi vuiet de drone. Bloguri militare ruse au transmis despre un atac care a provocat un incendiu la o uzină de prelucrare a gazelor din oraşul Samara, situat în sud-estul Rusiei. Autorităţile din regiunea Samara nu au emis niciun comunicat cu privire la un astfel de atac. Proiectul Open Source Intelligence ucrainean „KiberBoroshno” susţine că atacul a fost efectuat cu rachete ucrainene Flamingo. O serie de alte canale au sugerat, de asemenea, acelaşi lucru. Agenţia de presă Unian susţine că la uzina din Votkinsk sunt fabricate şi rachetele balistice hipersonice Oreşnik.