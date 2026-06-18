LIVE TEXT Peste 90 de atacuri ale forțelor ruse au vizat regiunea Sumî în ultima zi. Trei persoane au murit. Război în Ucraina, ziua 1576

UPDATE 11:44 Forțele ruse au efectuat peste 90 de atacuri asupra a 22 de așezări din 15 comunități din regiunea Sumî din Ucraina, între dimineața zilei de 17 iunie și dimineața zilei de 18 iunie, ucigând trei civili și rănind alți câțiva. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Sumî a relatat acest lucru pe Facebook.

„Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost ucis într-un atac cu dronă asupra comunității Sumî, în timp ce un bărbat în vârstă de 68 de ani a murit într-un atac cu dronă în comunitatea Shostka. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost ucis în comunitatea Velyka Pysarivka după ce bicicleta sa a lovit un dispozitiv exploziv”, conform sursei citate.

Mai mulți civili au fost răniți în atacurile cu drone rusești în regiune, inclusiv în comunitățile Bilopillia și Hlukhiv.

Cele mai puternice bombardamente au fost înregistrate în districtele Sumî și Shostka. Forțele ruse au folosit artilerie, mortiere, sisteme de lansare multiplă de rachete, drone FPV, drone și bombe aeriene ghidate.

Atacurile au avariat clădiri rezidențiale, unități de învățământ, infrastructură civilă și vehicule în mai multe comunități.

UPDATE 10:20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat atacurile asupra Moscovei.

„În această seară, sancțiunile noastre pe termen lung au atins din nou regiunea Moscovei: pentru a doua oară într-o săptămână, Rafinăria de petrol din Moscova a fost lovită. Ținte din regiunea Rostov și din teritoriile Ucrainei ocupate temporar au fost, de asemenea, lovite. Un răspuns complet corect la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre și un alt rezultat important al muncii soldaților noștri asupra instalațiilor care oferă sprijin mașinii militare rusești. Le mulțumesc Forțelor noastre de Apărare și Securitate din Ucraina pentru munca lor comună – SBU, SBS, SSO, GUR și brigadei noastre de rachete pentru acuratețea lor” se arată în mesajul publicat pe Telegram.

UPDATE 09:40 Capitala Rusiei s-a trezit în dimineața zilei de 18 iunie în fața unui atac masiv cu drone, în timp ce explozii răsunau în tot orașul și fumul umplea cerul deasupra Moscovei, potrivit Kyiv Independent.

Zeci de drone au vizat orașul, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobyanin, și mai multor canale de monitorizare. Atacul ar fi lovit Rafinăria de petrol din Moscova pentru a doua oară în trei zile, provocând un incendiu major la instalație.

Sobyanin a raportat că orașul s-a confruntat cu un atac „masiv” cu drone în primele ore ale zilei de 18 iunie, unitățile rusești de apărare aeriană distrugând 52 de drone care se îndreptau spre Moscova.

„Mai multe drone au reușit să ajungă la (Rafinăria de petrol din Moscova)”, a spus el.

Echipele de urgență lucrează la locurile atacului, a spus Sobyanin. De asemenea, el a raportat „daune minore” la o clădire din centrul comercial Sadovod din partea de sud-est a orașului. Nu au fost raportate victime.

Restricții temporare de zbor au fost impuse și pe aeroporturile Vnukovo, Șeremetievo și Jukovsky din Moscova, în contextul atacului.

UPDATE 08:37 Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice și drone peste noapte. Exploziile au fost auzite pentru prima dată în capitală în jurul orei 01:30 dimineața, ora locală.

Jurnaliștii Kyiv Independent aflați la sol au raportat că au auzit explozii, iar oficialii au declarat că Rusia a lansat rachete balistice asupra orașului.

Explozia a urmat avertismentelor din partea Forțelor Aeriene Ucrainene, care anterior emiseseră o alertă de rachete balistice către Kiev. Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a confirmat ulterior că rachetele rusești atacau orașul.

Nu au fost disponibile informații imediate despre pagube sau victime. Alerta aeriană a fost anulată în jurul orei 02:39.

Dar puțin peste o oră mai târziu, sirenele au sunat din nou în timp ce dronele rusești înconjurau orașul.

Jurnaliștii Kyiv Independent au raportat din nou explozii puternice, iar oficialii i-au îndemnat pe locuitori să caute adăpost. O alertă aeriană a fost emisă și pentru regiunea înconjurătoare.

Dincolo de capitală, au fost raportate mai multe runde de explozii în orașele Sumî și Poltava.