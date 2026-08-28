LIVE TEXT O persoană a murit, iar altele două au fost rănite în urma unui atac rusesc în Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1647

UPDATE 8:35 În urma unui atac rusesc în regiunea Harkiv, o persoană a murit, iar două au fost rănite, inclusiv un copil, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Ieri seară, forțele ruse au atacat de două ori, cu drone reactive, orașul Zmiiv din raionul Ciuhuiiv. Una dintre lovituri a fost înregistrată într-o zonă rezidențială a orașului. În urma atacului, au izbucnit incendii la două case de locuit private, în care se aflau persoane în momentul atacului. Suprafața incendiului a fost de 120 de metri pătrați.

În pofida amenințării unor atacuri repetate, salvatorii au intervenit prompt și au lichidat incendiul.