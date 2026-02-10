LIVE TEXT O grădiniță din Zaporijjea a fost bombardată de armata rusă. Război în Ucraina, ziua 1448

UPDATE 22:00 Bombardamentul rusesc asupra unuia dintre cartierele orașului a avariat o grădiniță, iar geamurile au fost sparte.

„În momentul atacului, copiii și profesorii se aflau în adăpost, așa că nimeni nu a fost rănit”, potrivit Serviciului de Urgență ucrainean.

Clădirile înalte din apropiere au fost, de asemenea, avariate.

UPDATE 17:05 În Harkiv, un incendiu a izbucnit la o benzinărie în urma unui atac al dronelor rusești. O persoană a fost rănită, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei, transmite Ukrinform.

„În urma atacului, distribuitoarele de combustibil au luat foc, iar un civil a fost rănit”, se arată în raport.

Salvatorii au stins incendiul.

Unitățile de pompieri și salvare ale Serviciului de Urgență de Stat, precum și o echipă medicală și un ofițer de salvare comunitară, au acționat la fața locului sub amenințarea constantă a atacurilor repetate.

UPDATE 15:55 Numărul civililor răniți în Sloviansk, regiunea Donețk, în urma unui atac cu bombe ghidate, a crescut la 16, a relatat Parchetul regiunii Donețk pe Facebook.

Informațiile actualizate precizează că „începând cu ora 14:00, numărul civililor răniți a crescut la 16” și „o mamă și fiica ei de 11 ani au fost, de asemenea, ucise”.

Parchetul a adăugat că trupele rusești au lovit Sloviansk cu șase bombe FAB-250 provenite de la un modul unificat de planorizare și corecție (UMPK).

Anterior, șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Vadym Filashkin, a anunțat că 14 persoane au fost rănite.

El a adăugat, de asemenea, că printre răniți se numără și un bărbat, care se află în stare gravă.

„Conform estimărilor preliminare, 14 case private, două clădiri înalte, o clădire administrativă, depozite și hangare, o instalație de infrastructură, un magazin, o benzinărie, o benzinărie și 28 de mașini au fost avariate”, a declarat șeful regiunii.

UPDATE 14:40 În regiunea Donețk, forțele ruse au efectuat un atac aerian asupra orașului Sloviansk folosind bombe aeriene ghidate, ucigând o femeie și un copil. Opt persoane au fost rănite, inclusiv un copil de șapte ani, scrie presa locală.

„Astăzi, pe 10 februarie, în jurul orei 10:00, armata rusă a efectuat un atac aerian asupra Slovianskului cu bombe aeriene ghidate. […] În prezent, opt persoane sunt raportate ca fiind rănite, inclusiv un copil de șapte ani. Unul dintre atacuri a lovit o casă privată. Cadavrele unei femei și ale unui copil – o fată născută în 2014 – au fost recuperate din dărâmături”, a scris Vadim Liakh, șeful Administrației Militare a orașului Sloviansk.

Liakh a menționat că atacurile au lovit diferite părți ale orașului, iar informațiile despre pagube sunt în curs de clarificare.

UPDATE 12:30 În regiunea Donețk, geniştii au ridicat resturile unei bombe aeriene ODAB-1500.

Cu o zi înainte, aviația rusă a lovit o zonă de blocuri din Kramatorsk, iar impactul a avut loc în carosabil.

„Cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță, specialiștii au inspectat zona și au ridicat resturile sigure ale bombei aeriene.”

UPDATE 11:20 Salvatorii din regiunea Harkiv au evacuat un locuitor al localității de frontieră Zolochiv, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma bombardamentelor rusești, un bărbat de 60 de ani a rămas fără locuință. Specialiștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență l-au evacuat cu ajutorul unui vehicul blindat specializat.

UPDATE 10:05 În noaptea de 10 februarie, forțele a atacat cu 125 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și cu drone de alte tipuri, din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk, Șatalovo, Millerovo, au raportat Forțele Aeriene de Apărarea a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare.“

Potrivit datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 110 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 13 drone de atac în 6 locații, precum și căderi de fragmente în 2 locații.

UPDATE 9:05 În Zaporojjea un băiețel de un an, două femei și un bărbat au fost răniți în urma unui atac rusesc cu drone, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Totuși, numărul persoanelor rănite este în curs de clarificare.

„În timpul nopții, drone rusești au atacat localități din raionul Zaporojjea. În urma bombardamentelor, la mai multe adrese au izbucnit incendii, au ars locuințe și o anexă gospodărească.”

La una dintre adrese, salvatorii au deblocat două femei și doi copii în vârstă de 1 și 10 ani, deschizând ușile avariate în urma exploziei.

La fața locului au intervenit toate serviciile de urgență.