LIVE TEXT Cel puțin 6 morți și 41 răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1447

UPDATE 22:05 Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 41 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 9 februarie, transmite The Kyiv Independent.

Rusia a lansat peste noapte 11 rachete balistice Iskander-M și 149 de drone asupra Ucrainei, a anunțat Forțele Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 116 drone.

Cel puțin 23 de drone și mai multe rachete au reușit să treacă, lovind 15 locații. Căderea de resturi a fost înregistrată în șase locații. Forțele Aeriene nu au specificat numărul de rachete interceptate.



În regiunea Donețk, un atac rusesc a ucis o persoană și a rănit alte șase în orașul Kramatorsk. Într-un alt atac rusesc împotriva satului Oleksiievo-Druzhkivka, o persoană a fost ucisă, iar o alta a suferit răni, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

În regiunea Harkiv, forțele rusești au vizat orașul Bohodukhiv, ucigând o femeie de 41 de ani și un băiat de 10 ani, precum și rănind alte trei persoane. Un alt atac rusesc asupra satului Luzhok a rănit o femeie de 18 ani și un bărbat de 73 de ani, potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov.

În regiunea Cernihiv, un atac cu dronă rusească a ucis un bărbat în vârstă de 71 de ani și a rănit alte patru persoane în orașul Novhorod-Siverskyi, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus.

În regiunea Odesa, dronele rusești au atacat clădiri rezidențiale în noaptea de 9 februarie, ucigând o persoană și rănind alte două, a declarat guvernatorul Oleh Kiper.

În regiunea Dnipropetrovsk, două femei, în vârstă de 18 și 47 de ani, au suferit răni în districtul Nikopol, în timp ce o femeie în vârstă de 74 de ani a fost rănită în districtul Synelnykove pe 8 februarie. Alte 9 persoane, inclusiv o fată de 13 ani, au fost rănite într-un atac cu drone rusești asupra districtului Sînelnîkove în noaptea de 9 februarie, potrivit guvernatorului Oleksandr Hanzha.

În regiunea Sumî, o dronă rusească a rănit două femei, în vârstă de 25 și 35 de ani, și doi bărbați, în vârstă de 34 și 36 de ani, în comunitatea Șostka. Într-un alt atac cu drone rusești asupra comunității Sumî, un bărbat în vârstă de 19 ani și o femeie de 16 ani au fost răniți. În comunitatea Komyshi, un bărbat în vârstă de 33 de ani a suferit, de asemenea, răni din cauza unui atac cu drone rusești, a anunțat administrația militară locală.

În regiunea Herson, forțele ruse au vizat 27 de așezări, rănind șase persoane, în ultima zi, a declarat administrația militară locală.

În timpul atacurilor din noaptea de pe 9 februarie, infrastructura feroviară ucraineană a fost avariată, a relatat Căile Ferate Ucrainene, cunoscute și sub numele de Ukrzaliznytsia. Atacurile au lovit o locomotivă și o linie aeriană.

Mai târziu în aceeași zi, Oleksii Kuleba, viceprim-ministrul Ucrainei pentru Restaurare, a confirmat că infrastructura feroviară din regiunile Cernihiv și Sumy a fost vizată.

În regiunea Sumî, forțele rusești au lovit o locomotivă și au avariat șinele, perturbând traficul feroviar. O dronă rusească a lovit, de asemenea, un vehicul care transporta lucrători feroviari în drum spre repararea șinelor, rănind un bărbat. În regiunea Cernihiv , un atac rusesc a lovit un tren diesel, declanșând un incendiu, potrivit lui Kuleba.

Rusia a vizat, de asemenea, instalații ale companiei petroliere și gaziere de stat ucrainene, Naftogaz, în regiunile Poltava și Sumy pe 9 februarie. Potrivit directorului general, Serhii Koretskyi, acesta a marcat al 20-lea atac asupra infrastructurii companiei de la începutul anului.

În regiunea Volîni , forțele rusești au vizat infrastructura energetică ucraineană din apropierea orașului Novovolânsk, la câțiva kilometri de granița cu Polonia, au declarat autoritățile locale. Primarul Boris Karpus a declarat că o substație locală de înaltă tensiune a fost scoasă din funcțiune și grav avariată în atac, lăsând peste 80.000 de clienți fără energie electrică.

UPDATE 20:00 Forțele rusești au atacat districtele Sînelnîkove, Nikopol, Dnipro și Krîvîi Rih din regiunea Dnipro pe tot parcursul zilei cu rachete, drone și artilerie, soldat cu trei răniți, a relatat șeful Administrației Regionale de Stat, Oleksandr Hanzha, pe Telegram.

„Trei persoane au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk în cursul zilei. Inamicul a atacat patru districte – Sînelnîkove, Nikopol, Dnipro și Krîvîi Rih”, a declarat Hanzha.

Potrivit acestuia, rușii au efectuat un total de 27 de atacuri, folosind rachete, drone și artilerie.

În comuna Vasîlkivka din districtul Sînelnîkove, o casă privată a fost distrusă, iar peste zece alte locuințe au fost avariate. Femeile rănite au vârste de 71 și 63 de ani.

„În districtul Nikopol, centrul districtual, comunitățile Myrove, Chervon Hryhorivka, Marhanets și Pokrovske au avut de suferit”, a adăugat Hanzha.

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost rănit. Opt case private, o fermă și panouri solare au fost avariate.

UPDATE 18:10 Forțele rusești au atacat orașul Zaporijjea. Lucrătorii din industria energiei au raportat daune la rețeaua electrică, scrie presa locală.

„Restaurarea rețelelor electrice avariate în urma bombardamentului de astăzi al orașului Zaporijjea de către forțele de invazie rusești este în curs de desfășurare. Drept urmare, au loc întreruperi temporare de curent electric necesare pentru restabilirea completă a alimentării cu energie electrică”, a declarat compania energetică JSC Zaporijjea Oblenergo.

JSC Zaporijjea Oblenergo a subliniat că aceste întreruperi sunt localizate și cauzate exclusiv de bombardamentele inamice.

Rușii au atacat orașul cu drone. Explozii s-au auzit în diferite raioane din Zaporijjea.

În ultimele 24 de ore, forțele ruse au efectuat 499 de atacuri în 24 de așezări din regiunea Zaporijjea. Locuințele și infrastructura au fost avariate în urma atacurilor.

UPDATE 16:55 Forțele ruse continuă să bombardeze infrastructura feroviară civilă, concentrându-se în principal asupra regiunilor nordice ale Ucrainei. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru restaurarea Ucrainei și ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, informează Ukrinform.

„Rusia continuă loviturile țintite împotriva infrastructurii feroviare civile. În prezent, principala zonă de atacuri este nordul Ucrainei – regiunile Cernihiv și Sumî,” a spus el.

Potrivit lui Kuleba, în orașul Konotop, o dronă a lovit o locomotivă care urma să fie cuplată la un tren de pasageri. Lângă stația Tereshchenska din regiunea Sumî, au fost avariate șinele de cale ferată, iar circulația trenurilor a fost temporar restricționată pentru a permite efectuarea reparațiilor.

În plus, o dronă a lovit un vehicul de serviciu care transporta lucrători feroviari către un loc de reparație a șinelor. Un lucrător a fost rănit și spitalizat cu răni provocate de schije, în timp ce ceilalți membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță.

În regiunea Cernihiv, un tren a fost lovit la stația Snovsk. Incendiul care a izbucnit a fost stins rapid.

Lucrările de restaurare sunt în curs de desfășurare în toate locațiile afectate, iar circulația trenurilor este menținută, scrie presa ucraineană.

UPDATE 14:48 În noaptea de 8 spre 9 februarie, forțele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 11 rachete balistice Is-Mi Iskander și cu 149 de drone, susțin autoritățile militare ucrainene.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 116 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmash și alte tipuri.

UPDATE 14:21 În ultimele 24 de ore, 10 localități din regiunea Harkiv au fost bombardate de armata rusă. În urma bombardamentelor rusești, două persoane au fost ucise, printre care un copil, alte 6 au fost rănite, inclusiv o adolescentă. Un anunț în acest sens a fost făcut de Oleh Syniehubov, șeful Administrației militare din Harkiv.

„În orașul Bohoduhiv, au murit o femeie de 41 de ani și un băiețel de 10 ani, iar doi bărbați de 22 și 68 de ani și o femeie de 89 de ani au fost răniți (…). În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 312 confruntări de luptă”, a precizat oficialul ucrainean.

UPDATE 10:15 Sistemul energetic al Ucrainei rămâne supus unei presiuni severe, iar centralele nucleare sunt în continuare parțial deconectate de la rețeaua electrică începând cu 8 februarie, în urma atacului masiv al Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei, produs în noaptea de 7 februarie. Una dintre cele mai grave situații se înregistrează la Kiev, unde locuitorii au beneficiat, timp de mai multe zile, de doar o oră și jumătate până la două ore de electricitate pe zi, scrie presa ucraineană.

„Situația din sistemul energetic rămâne dificilă. Nivelul deficitului de energie electrică și pagubele provocate rețelelor de transport și distribuție a energiei nu permit, în prezent, ridicarea deconectărilor de urgență în majoritatea regiunilor”, a declarat Ukrenergo, operatorul național al rețelei electrice, într-un comunicat din 8 februarie.

Atacul masiv al Rusiei din 7 februarie a avariat infrastructura nucleară și a declanșat întreruperi de urgență ale curentului în majoritatea regiunilor ucrainene. Atacul a avut loc înaintea unui nou val de frig la Kiev, cu temperaturi care urmează să scadă până la –19 grade Celsius, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic.

Ukrenergo a mai precizat, pe 8 februarie, că specialiștii lucrează la restabilirea alimentării cu energie după două atacuri de amploare cu rachete și drone asupra rețelei.

UPDATE 10:05 Pe 8 februarie, numărul victimelor provocate de atacurile rusești în regiunea Donețk a crescut cu doi morți și șapte răniți, informează Vadim Filashkin, șeful Administrației militare din Donețk.

„Numărul total al victimelor provocate de Rusia în regiunea Donețk nu îi include pe cei uciși și răniți în Mariupol și Volnovaha”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 08:14 În noaptea de 8 spre 9 februarie, armata rusă a efectuat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. În urma bombardamentelor rusești, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite, anunță Oleh Kiper, șeful Administrației militare din Odesa.

„Au fost afectate zone rezidențiale. Din păcate, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Condoleanțe familiilor și apropiaților victimei decedate și însănătoșire grabnică celor răniți.