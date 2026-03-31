LIVE TEXT O fetiță de șase ani a murit într-un spital din regiunea Sumî după un atac rusesc. Război în Ucraina, ziua 1497

UPDATE 22:10 O fetiță de șase ani, rănită în timpul unui atac rusesc pe 28 martie, a murit într-un spital din regiunea Sumă, a anunțat Procuratura regională pe Telegram.

„Din păcate, astăzi, o fetiță de șase ani, rănită pe 28 martie 2026 în timpul bombardamentului unei clădiri rezidențiale din comunitatea Znob-Novhorodske din districtul Șostka, regiunea Sumî, a decedat în spital”, a anunțat procuratura.

Pe 28 martie, în urma bombardamentelor de artilerie rusească, în comunitatea Znob-Novhorodske și sora sa în vârstă de 20 de ani a fost ucisă.

UPDATE 21:00 Moscova acordă Kievului două luni pentru a se retrage din regiunea Donbas sau pentru a se confrunta cu noi cerințe în cadrul negocierilor de pace, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 31 martie, scrie The Kyiv Indepedent.

Rusia semnalează SUA că ar putea ocupa regiunea prin forță în această perioadă și că va cere apoi „condiții diferite” în negocieri, a declarat Zelenski jurnaliștilor la summitul de la Bucha.

„Sunt surprins cum a putut cineva să creadă așa ceva”, a comentat președintele. El a spus că Rusia nu poate ocupa Donbasul din punct de vedere militar în două luni și, prin urmare, exercită presiuni în negocieri.

Statutul regiunii Donbas a fost un punct cheie de conflict în discuțiile de pace mediate de SUA dintre Kiev și Moscova, care au stagnat în mare parte, atenția Washingtonului îndreptându-se către războiul cu Iranul.

Zelenski a declarat că va participa la următoarea rundă de discuții Ucraina-SUA, care va avea loc online pe 1 aprilie, alături de înaltul oficial de securitate ucrainean, Rustem Umerov, și de trimisii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Rusia a cerut în repetate rânduri ca Ucraina să se retragă din regiunea Donbas — care a fost parțial ocupată de la izbucnirea războiului în estul Ucrainei în 2014 — ca și condiție principală.

Kievul a exclus cedarea teritoriului pe care îl deține în prezent și a cerut un armistițiu de-a lungul liniei frontului actuale.

Ucraina controlează încă aproximativ un sfert din regiunea Donețk, inclusiv o centură de fortărețe vitală din punct de vedere strategic, precum și câteva puncte de sprijin în regiunea Luhansk.

Săptămâna trecută, Zelenski a susținut că garanțiile de securitate propuse de SUA pentru Ucraina ar fi condiționate de retragerea trupelor de către Kiev din Donbas. Secretarul de stat american Marco Rubio a negat afirmația președintelui.

Potrivit lui Zelenski, următoarea rundă de discuții cu SUA se va concentra pe o posibilă „întâlnire trilaterală”. De asemenea, el va prezenta propunerea Kievului pentru un armistițiu energetic cu Rusia, deși Moscova nu și-a manifestat interesul.

UPDATE 18:40 Armata rusă atacă instalațiile de infrastructură din Krîvîi Roh, regiunea Dnipropetrovsk, a relatat Oleksandr Vilkul, șeful Consiliului de Apărare al Krivii Rih, scrie Ukriform.

„Krîvîi Roh. Explozii. Forțele ruse atacă instalațiile de infrastructură”, a remarcat Vilkul.

UPDATE 16:30 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a depus o lumânare în comemorarea victimelor masacrului de la Bucea. Acesta a venit și cu o postare pe Facebook.

„Când toată lumea a aflat despre Bucea, espre ucrainenii uciși cu brutalitate pe străzile din Bucea de ocupanții ruși, despre oamenii noștri torturați din subsoluri, despre cele împușcate pe șosele, despre adulți și copii ale căror corpuri au fost găsite în morminte în Bucea, toată lumea a văzut oroarea Rusiei și agresivitatea ei. Am văzut de ce se protejează, de fapt, Ucraina. Astăzi, la împlinirea a patra aniversare a eliberării localității Bucea de ocupanții ruși, am onorat memoria ucrainenilor uciși și torturați acolo. Ne aducem aminte și nu uităm ce a făcut dușmanul. Fiecare criminal, pisică și terorist rus ar trebui tras la răspundere pentru fiecare crimă împotriva poporului nostru. Amintire luminoasă tuturor cărora le-a luat viața Rusia, tuturor celor care au murit în Bucea și în toată Ucraina de mâna ocupanților ruși”, a scris Zelenski.

UPDATE 11:30 Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, Kaja Kallas, precum şi o serie de alţi miniştri de externe din ţări membre ale UE au sosit în Ucraina pentru a aduce un omagiu victimelor civile ale masacrului comis de armata rusă în primele zile ale invaziei în localitatea Bucea, o suburbie a capitalei ucrainene, scrie digi24.

Sosirea şefei diplomaţiei europene la Kiev a fost anunţată pe X de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, care a întâmpinat în cursul dimineţii mai mulţi omologi europeni sosiţi în capitala Ucrainei, printre care Kaja Kallas, ministrul german de externe Johann Wadephul şi cel italian Antonio Tajani. El nu a precizat câţi miniştri se vor afla marţi în Ucraina sau ce ţări vor fi reprezentate la acţiunile comemorative.

UPDATE 9:06 În noaptea de 31 martie, trupele ruse au lansat asupra Ucrainei 289 de drone de atac, a comunicat Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a neutralizat 267 de drone de tip Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale 20 de drone de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor dronelor doborâte în șase locații.

UPDATE 8:16 Forțele armate ale Federației Ruse au atacat districtul Poltava târziu în seara zilei de 30 martie, a anunțat Vitalii Diakivnici, șeful administrației militare regionale din Poltava.

În districtul Poltava s-a înregistrat căderea unor resturi de drone, iar un bloc de locuit a fost avariat.

Conform informațiilor preliminare, o persoană a decedat. De asemenea, se știe că patru persoane au fost rănite, printre care se află și doi copii.