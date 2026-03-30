LIVE TEXT UE a aprobat un program în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea industriilor de apărare europene și ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1496

UPDATE 18:30 Comisia Europeană a aprobat un program de lucru în valoare de 1,5 miliarde de euro în cadrul Programului industrial european de apărare (EDIP) pentru modernizarea industriei europene de apărare, care include consolidarea cooperării cu Ucraina.

Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Comisiei Europene.

„EDIP abordează provocările urgente în domeniul apărării și securității europene prin stimularea capacităților de producție industrială, consolidarea cooperării cu Ucraina, întărirea achizițiilor publice europene comune și dezvoltarea proiectelor europene de apărare de interes comun, marcând un pas semnificativ în eforturile UE de a îmbunătăți securitatea Europei”, se menționează în comunicatul de presă. În special, peste 700 de milioane de euro sunt alocați pentru creșterea producției de componente și produse cheie de apărare, inclusiv sisteme anti-drone, rachete și muniție. Aceasta include 260 de milioane de euro în cadrul Instrumentului de sprijin pentru Ucraina (USI) pentru investiții în proiecte comune, care vor contribui la creșterea capacității de producție atât în Ucraina, cât și în Europa. 325 de milioane de euro sunt alocați pentru Proiectele europene de apărare de interes comun (EDPCI). Aceste proiecte sunt deschise și Norvegiei și Ucrainei.

UPDATE 16:45 Ucraina este pregătită pentru un armistițiu, sub orice formă – fie total, fie limitat și, inclusiv, un armistițiu de Paște, dar fără a-și compromite demnitatea și suveranitatea, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie Ukrinform.

„Am susținut orice format pentru încheierea războiului, cu condiția să nu pierdem demnitatea și independența statului nostru. Și un armistițiu în orice format – fie complet, fie limitat la infrastructura energetică. Și suntem pregătiți pentru un armistițiu în timpul sărbătorilor de Paște. În opinia mea, oamenii obișnuiți care respectă viața vorbesc despre un armistițiu și o încetare definitivă a războiului, nu doar pentru câteva zile. Dar, desigur, suntem pregătiți pentru orice compromisuri, cu excepția compromisurilor privind demnitatea și suveranitatea”, a punctat președintele ucrainean.

La fel, Zelenski a menționat că în cadrul unui eventual armistițiu, Rusia nu va putea să-și consolideze pozițiile în aceste două sau trei zile.

Anterior, Ukrinform a scris că pe fondul presiunilor SUA asupra Ucrainei de a se retrage din regiunea Donbas în schimbul implicării depline în asigurarea garanțiilor de securitate pentru perioada postbelică, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reiterat că Ucraina „va lua singură decizii cu privire la propriul teritoriu”.

UPDATE 16:03 Cel puțin patru persoane au fost ucise și 36 sunt rănite în urma atacurilor armatei ruse din ultimele 24 de ore, au declarat autoritățile locale, scrie Kyiv Independent.

Conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat o rachetă balistică de tip „Iskander” și 164 de drone asupra Ucrainei peste noapte, inclusiv aproximativ 90 de drone cu rază lungă de acțiune de tip „Shahed”, Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 150 dintre drone.

Racheta balistică și dronele care au evitat apărarea aeriană au lovit șapte locații, conform autorităților ucrainene.

În regiunea Donețk, aproape 70% din care se află sub ocupație rusă, atacurile rusești au ucis trei persoane și au rănit alte 21 în ultima zi, potrivit guvernatorului Vadim Filashkin.

În regiunea Herson, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte trei persoane, a scris guvernatorul Oleksandr Prokudin pe Telegram. La scurt timp după aceea, un atac asupra unui microbuz civil a rănit o altă persoană, a raportat administrația militară locală.

Guvernatorul Oleh Siniehubov a raportat trei persoane rănite în urma atacurilor rusești asupra regiunii Harkiv. În regiunea vecină Sumî, trei persoane au fost rănite, a declarat guvernatorul Oleh Hrihorov.

În regiunea Dnipropetrovsk, un atac rusesc asupra districtului Nikopol a rănit patru persoane, în timp ce un atac separat asupra districtului Sinelnikove a rănit o femeie de 23 de ani, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanzha.

Conform Kyiv Independent, Rusia continuă, de asemenea, să vizeze infrastructura energetică a Ucrainei. Operatorul de rețea de stat al Ucrainei, Ukrenergo, a raportat pene de curent în șapte regiuni și a îndemnat ucrainenii să limiteze consumul de energie electrică, în special între orele 18:00 și 22:00, ora locală.

UPDATE 13:48 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că Ucraina este pregătită pentru discuții de pace cu Rusia și Statele Unite, oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului. De asemenea, el speră că noi întâlniri diplomatice vor avea loc în viitorul apropiat, scrie Hromadkse.

Zelenski a declarat că, în ciuda insistenței Rusiei asupra retragerii forțelor ucrainene din Donbas, acest lucru nu înseamnă că procesul de negocieri a ajuns într-un impas.

Președintele ucrainean a subliniat că „mingea este în prezent în terenul Statelor Unite și Rusiei în ceea ce privește discuțiile de pace”.

„O întâlnire trilaterală trebuie să aibă loc. Este amânată, desigur, deoarece Statele Unite sunt concentrate în prezent asupra Iranului. Acest lucru este de înțeles, dar îmi doresc cu adevărat ca nimeni să nu uite războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Sunt recunoscător Europei, care nu a uitat, iar mulți reprezentanți ai Statelor Unite ridică constant această problemă”, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski a respins afirmația că Ucraina se află „într-un impas”, adăugând: „Lăsați Rusia să cedeze, dar noi nu o vom face”.

„Trebuie să organizăm o întâlnire trilaterală și să avansăm pe calea diplomatică. Cu toate acestea, pentru a fi puternici la masa negocierilor, trebuie să fim puternici pe câmpul de luptă. Pentru aceasta, sunt recunoscător Forțelor Armate, pentru că astăzi suntem mult mai puternici decât eram acum șase luni”, a adăugat Zelenski.

UPDATE 10:35 Trupele ruse au bombardat o clădire rezidențială din regiunea Sumî, unde locuiau două surori. Dasha Sergienko, o tânără de 20 de ani, a murit, protejându-și sora de șase ani cu propriul corp, în timp ce casa lor era bombardată de armata rusă, a informat Departamentul Regional de Afaceri Interne Sumî.

Potrivit autorităților ucrainene, în jurul orei 12:00, pe 28 martie, trupele ruse, conform rapoartelor preliminare, au folosit artileria pentru a bombarda casa unor civili din comunitatea Znob-Novgorsk din districtul Șostka. Cele două surori se aflau în casă.

Dasha, în vârstă de douăzeci de ani, a fost ucisă în atac, iar sora ei de șase ani, Evgenia, a fost grav rănită. Părinții fetelor au fost, de asemenea, răniți.

„O viață foarte fragedă a fost curmată de bombardamentele inamice. Dasha și-a protejat sora mai mică cu corpul ei. Acest act va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră ca un simbol al celui mai înalt sacrificiu de sine”, a declarat Colegiul medical din Sumî.

Procurorii ucraineni desfășoară o anchetă privind comiterea unor crime de război care au dus la moartea unei persoane.

8:16 SUA a asigurat Ucraina că niciunul dintre ajutoarele militare alocate Kievului nu a fost redirecționat către alte regiuni, inclusiv în Orientul Mijlociu, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pentru agenția de știri Ukrinform.

„Nimic nu a fost redirecționat din program (Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina) către alte zone geografice și nici din echipamentele destinate Ucrainei”, a declarat Sîbiha pentru Ukrinform. „În prezent, nu există planuri de redirecționare.”

Comentariile lui Sîbiha au venit după summitul miniștrilor de externe din G7 din Franța, unde secretarul de stat american, Marco Rubio, a oferit personal această asigurare.

Cu doar câteva zile mai devreme, relatările din mass-media au indicat că Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu, în contextul războiului dintre SUA și Israel pe de o parte, și Iranul pe de altă parte.

Potrivit Washington Post, printre armele luate în considerare se numără rachetele interceptoare de apărare aeriană comandate prin programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care permite altor membri NATO să finanțeze achiziționarea de arme americane pentru Ucraina.

Semnat de SUA și NATO în iulie, acordul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) stabilește un mecanism prin care statele membre NATO și partenerii pot achiziționa echipamente prioritare pentru Ucraina.

Până în prezent, douăzeci și patru de țări, inclusiv două state nemembre NATO, Australia și Noua Zeelandă, s-au alăturat inițiativei.