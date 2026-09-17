LIVE TEXT O fetiță a fost rănită într-un atac cu drone în regiunea Kiev. Război în Ucraina, ziua 1667

UPDATE 22:05 Un copil a fost rănit în timpul unui atac cu drone în districtul Bucha din regiunea Kiev, a relatat acest lucru pe Telegram Timur Tkachenko, șeful administrației militare regionale.

„Fetița, născută în 2019, a fost diagnosticată cu traumă acustică și primește îngrijiri medicale”, a spus el.

Potrivit lui Tkachenko, trei locuințe private și un vehicul au fost avariate în districtul Bucha în urma atacului.

Serviciile de urgență continuă să se ocupe de urmările atacului. Alerta de raid aerian rămâne în vigoare.

Șeful Administrației Militare Regionale a îndemnat cetățenii să nu ignore amenințarea și să rămână în locuri sigure.

UPDATE 20:30 Trupele rusești au lovit o ambulanță în Zaporijjea, rănind două persoane, a scris despre pe Telegram, Mihailo Semikin, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Zaporijjea.

„Armata rusă i-a atacat pe cei care salvează vieți în fiecare zi”, a scris el.

Potrivit acestuia, o dronă a lovit ambulanța. Doi membri ai personalului medical – un paramedic și un șofer – care se grăbeau să ajute alte persoane au fost răniți.

UPDATE 18:30 O dronă a atacat un autobuz de pasageri în districtul Kosmichnîi din Zaporijjea, rănind trei persoane, a anunțat pe Telegram, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Mihailo Semikin.

„Rusia a atacat un autobuz de pasageri cu o dronă în districtul Kosmichnîi. Înăuntru erau oameni”, a spus el.

Drona a lovit autobuzul în apropierea unei stații de transport public. Trei persoane au fost raportate inițial ca fiind rănite. Acestea primesc asistența medicală necesară.

Conform relatărilor, forțele rusești au atacat un sat din districtul Zaporijjea cu o bombă aeriană ghidată. O persoană a fost ucisă, iar o alta a fost rănită.

UPDATE 16:45 În Ucraina au fost repatriate rămășițele a 252 de persoane decedate, care, potrivit părții ruse, erau cetățeni ucraineni, inclusiv militari. Informația a fost comunicată de către Statul Major de Coordonare pentru problemele legate de tratamentul prizonierilor de război.

„Anchetatorii organelor de aplicare a legii, împreună cu instituțiile de expertiză ale Ministerului Afacerilor Interne, vor efectua toate expertizele necesare și vor realiza identificarea cadavrelor repatriate”, a scris Statul Major de Coordonare pentru problemele legate de tratamentul prizonierilor de război.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a contribuit, de asemenea, la repatrierea cadavrelor victimelor.

UPDATE 11:40 În noaptea de 16 spre 17 septembrie, 65 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Iaroslavl, a declarat șeful regiunii, Mihail Evraev. Potrivit acestuia, nu există victime sau răniți, scrie Meduza.

O rafinărie de petrol a fost avariată. Astra precizează că arde rafinăria „Slavneft-YANOS” — una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Aceasta a fost deja ținta unor atacuri repetate ale dronelor ucrainene.

În regiunea Iaroslavl au fost, de asemenea, sparte geamurile la mai multe blocuri de locuințe și au fost avariate autovehicule.

În plus, dronele au atacat Rostov-pe-Don, a declarat guvernatorul regiunii Rostov, Iurii Sliusar. O stație de transformare a fost avariată, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe districte.

Guvernatorul a menționat, de asemenea, un incendiu, fără a preciza însă locul exact al acestuia. Potrivit Astra, incendiul a izbucnit pe teritoriul unui aerodrom militar. Despre acest lucru scriu și canalele ucrainene de Telegram. Oficial, această informație nu a fost confirmată.

UPDATE 08:25 În noaptea de 16 spre 17 septembrie, soldații ruși au lansat rachete asupra Kievului. În urma atacului au fost răniți cel puțin 16 oameni, iar în mai multe cartiere s-au înregistrat pagube. Acest lucru a fost anunțat de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

Soldații ruși au bombardat și Odesa. În urma atacului, după cum raportează guvernatorul Serghei Lîsak, un bloc de locuințe cu 19 etaje a fost avariat. Într-un alt cartier al orașului, o casă particulară a fost distrusă, iar o alta a fost avariată. Șase persoane au fost rănite, printre care doi copii.

Iar orașul Zaporijjea a fost ținta unor atacuri cu rachete balistice. S-au înregistrat lovituri asupra unor obiective industriale. Potrivit guvernatorului Mihailo Semikin, trei persoane au fost rănite: o femeie și doi bărbați.