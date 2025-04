LIVE TEXT Zelenski a denunţat reacţia „slabă” a ambasadei SUA în Ucraina la atacul mortal produs în Krîvîi Rih. Război în Ucraina, ziua 1137

18:00 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat sâmbătă reacţia „slabă” a ambasadei SUA în Ucraina la atacul mortal produs cu o zi înainte în Krîvîi Rih, reproşându-i în special că i-a fost „teamă” să spună că racheta care l-a provocat a venit din Rusia, informează News.ro citând agenția France Presse.

Un atac rusesc cu rachetă a ucis 19 persoane, inclusiv mai mulţi minori, într-o zonă rezidenţială şi lângă un loc de joacă pentru copii în acest oraş din centrul Ucrainei, potrivit autorităţilor locale. Ambasadoarea SUA în Ucraina, Bridget Brink, s-a declarat vineri seară „îngrozită” de acest „atac cu rachetă balistică”, fără a menţiona sursa acestuia.

Volodimir Zelenski a repetat o altă parte a declaraţiei ambasadoarei SUA, în care aceasta a spus că acest tip de atac este „motivul pentru care războiul trebuie să se încheie”.

Tragically, three-year-old Tymofii died in the hospital today. Seven-year-old Radyslav. Arina, who will forever be seven as well. Nine-year-old Herman. Fifteen-year-old Danylo. Fifteen-year-old Mykyta. Fifteen-year-old Alina. Kostiantyn, who will forever be sixteen. Nikita –… pic.twitter.com/3jz4XS0YgI