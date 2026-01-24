LIVE TEXT Numărul victimelor bombardamentelor rusești asupra orașului Harkiv a crescut la 27. Război în Ucraina, ziua 1431

UPDATE 13:26 Numărul victimelor bombardamentelor rusești asupra orașului Harkiv în noaptea de 24 ianuarie a crescut la 27, a raportat de Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkiv.

În noaptea de 24 ianuarie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Harkiv. Atacul asupra orașului a început în jurul miezului nopții și a durat aproape două ore și jumătate.

Unul dintre atacurile rusești a fost lângă un cămin care adăpostea mai multe persoane.

UPDATE 10:50 În timpul unui atac masiv din noaptea de 24 ianuarie, trupele ruse au lansat 21 de rachete și peste 370 de drone de atac asupra Ucrainei, a președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Conform președintelui Ucrainei, atacurile au vizat Kievul și regiunea înconjurătoare, precum și regiunile Sumî, Harkiv și Cernihiv. În capitala Ucrainei sectorul energetic a fost principala țintă a forțelor ruse, a menționat Zelenski.

O persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite la Kiev. Aproape 6000 de locuințe sunt din nou fără încălzire. Majoritatea sunt apartamentelor sunt cele care au încercat să se conecteze la sistemul de încălzire de două ori de la bombardamentele Rusiei din 9 și 20 ianuarie.

La Harkiv, se cunosc 19 victime, inclusiv un copil. Unul dintre atacurile aeriene rusești a fost lângă un cămin care adăpostea mai multe persoane.

Ministerul Sănătății al Ucrainei a raportat că atacurile din oraș au avariat o clădire din maternitatea unuia dintre spitalele orașului. În momentul atacului, 29 de femei și cinci copii se aflau înăuntru, dar nimeni nu a fost rănit.

„Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic dovedește că nu putem întârzia aprovizionarea cu apărare aeriană. Nu putem închide ochii la aceste atacuri; trebuie să răspundem și să răspundem cu forță. Contăm pe răspunsul și asistența tuturor partenerilor noștri. Fiecare rachetă Patriot, sistem de rachete NASAMS și toate celelalte sisteme ajută la protejarea infrastructurii critice și ajută oamenii să supraviețuiască frigului iernii”, a declarat Zelenski.

8:54 Armata rusă a atacat Kievul în noaptea de 24 ianuarie. Până la această oră există informații că o persoană a fost ucisă și patru sunt rănite. Anunțul a fost făcut de primarul Kievului, Vitali Klitschko, și de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko.

Atacul cu drone rusești asupra capitalei ucrainene a început în jurul orei 1:00. În oraș au fost active sistemele de apărare aeriană.

Klitschko a raportat că au existat întreruperi în furnizarea de căldură și apă în mai multe raioane din Kiev.

Din cauza bombardamentelor din timpul nopții, mai mullte trenuri de metrou circulă temporar cu modificări.