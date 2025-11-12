LIVE TEXT Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a acuzat Ucraina de neîndeplinirea ultimelor acorduri privind schimbul de prizonieri. Război în Ucraina, ziua 1358

UPDATE 21:55 Partea ucraineană nu a respectat ultimele acorduri cu Moscova privind schimbul de prizonieri, afirmă purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.

Miercuri seara, pe canalul său de Telegram, Zaharova a comentat declarațiile vice-ministrului de externe al Ucrainei, Serghei Kislița, care a afirmat într-un interviu acordat jurnaliștilor occidentali că în timpul negocierilor cu partea rusă nu s-au putut purta „discuții creative”.

„Confirm. Nimeni nu intenționa să poarte „discuții creative” cu ei. Au fost făcute propuneri concrete, în special cu privire la schimbul de prizonieri. Ei bine, ultimele promisiuni privind schimburile au fost încălcate de regimul de la Kiev – din cele 1200 convenite, au fost schimbate mai puțin de 30%, a scris Zaharova.

Kislița, la rândul său, notează că delegația rusă a „spus uneori în mod intenționat lucruri provocatoare”, sperând să-i enerveze pe reprezentanții grupului de negociere ucrainean, pentru a-i acuza apoi că au sabotat negocierile.

UPDATE 19:50 Ucraina a întrerupt negocierile cu Rusia, scrie Meduza.

Prim-adjunctul ministrului de externe al Ucrainei, Serghei Kislița, a declarat într-un interviu acordat The Times pe 11 noiembrie că „deoarece negocierile de pace cu Rusia din acest an s-au încheiat fără progrese semnificative, acestea au fost întrerupte”.

Potrivit lui, începând din vară, Kievul încearcă să obțină de la partenerii internaționali ai Ucrainei acțiuni mai active, menite să-l determine pe Vladimir Putin să se întâlnească personal cu Vladimir Zelenski.

Serghei Kislița, la cererea președintelui Ucrainei, coordonează procesul de pace cu participarea Rusiei, SUA și aliaților lor din NATO.

UPDATE 16:45 Armata ucraineană a fost forțată să se retragă în poziții mai avantajoase în apropierea satului Rivnepillia din regiunea Zaporojia, au raportat de Forțele ucrainene de Apărare Sud.

Potrivit sursei citate modificarea pozițiilor soldaților ucraineni a avut loc în seara zilei de 11 noiembrie, ca urmare a „pagubelor complexe provocate de incendii” asupra pozițiilor ucrainene.

Luptele continuă în regiunea Zaporojie. De exemplu, în sectoarele Oleksandrivske și Huliaipole, armata rusă continuă bombardamentele masive, intensificând operațiunile de asalt în apropierea satelor Pryvolne, Zeleny Hai, Rivnepillia, Pavlivka, Vorone, Stepove și Novopavlivske.

În același timp, Forțele de Apărare de Sud raportează că trupele rusești suferă pierderi. Numai în ultimele 24 de ore, pe 11 noiembrie, forțele ucrainene au ucis 58 de soldați, iar peste 30 au fost răniți.

„Avansarea inamicului a fost oprit. Eforturile de blocare și înfrângere completă al acestuia sunt în desfășurare. Lupte aprige continuă și în alte zone ale liniei de contact în aceste direcții”, au adăugat Forțele de Apărare de Sud.

Pe 11 noiembrie, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare de Sud, Vladislav Voloșin, a raportat că trupele ucrainene au fost forțate să se retragă din zonele Novouspenivske, Noviye, Okhotnichye, Uspenivka și Novomykolaivka din regiunea Zaporijia.

Ulterior, comandantul șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski, a confirmat că armata rusă și-a intensificat activitatea în regiunea Zaporijia, avansând și cucerind trei așezări.

UPDATE 14:36 Regatul Unit va aloca peste 17 milioane de dolari pentru a ajuta la restaurarea infrastructurii energetice a Ucrainei și pentru a sprijini ucrainenii cei mai afectați de atacurile rusești asupra instalațiilor energetice, transmite Ukrinform.

„Regatul Unit anunță un nou sprijin pentru a efectua reparații vitale în sectorul energetic al Ucrainei în contextul bombardamentelor rusești, alături de realocarea sprijinului umanitar pentru cei mai afectați de pierderea energiei electrice, a încălzirii și a apei din această iarnă”, se arată în comunicatul de presă publicat de guvernul britanic.

În plus, Regatul Unit și-a anunțat astăzi intenția de a introduce o interdicție privind serviciile maritime pentru gazul natural lichefiat (GNL) rusesc, bazându-se pe recentele ținte ale celor mai mari două companii petroliere din Rusia – Rosneft și Lukoil.

„Această acțiune va reduce semnificativ exporturile rusești de GNL și va întrerupe direct accesul la serviciile maritime de top ale Regatului Unit la nivel mondial. Interdicția va fi implementată treptat pe parcursul anului 2026, în paralel cu partenerii noștri europeni”, se arată în declarație.

Secretarul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, comentând decizia guvernului, a subliniat că liderul rus Vladimir Putin încearcă să ducă Ucraina în întuneric și frig înainte de iarnă.

„Securitatea Ucrainei este securitatea noastră și de aceea, aici, la G7, suntem împreună ca cei mai apropiați parteneri pentru a susține Ucraina și a depăși provocările cu care se confruntă lumea astăzi”, a precizat Cooper.

UPDATE 13:29 Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul. Discuţii faţă în faţă între cele două părţi nu au mai avut loc de la întâlnirea lor din 23 iulie. Aleksei Polişciuk, şeful departamentului II pentru ţările CSI (Comunitatea Statelor Independente) din MAE rus, a declarat că oficialii turci au „cerut în repetate rânduri reluarea negocierilor”, scrie Reuters.

„Echipa rusă este pregătită, mingea este în terenul Ucrainei” a spus oficialul rus.

La întâlnirea din 23 iulie, care a durat doar 40 de minute, partea ucraineană propusese o întâlnire în august între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin. Kremlinul a declarat ulterior că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar numai la Moscova – o condiţie respinsă de Kiev.

Anterior, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a invitat SUA să reia pregătirile pentru summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump de la Budapesta, care urma să aibă loc la sfârşitul lunii octombrie, dar care a eşuat după ce Kremlinul a refuzat să înceteze focul în Ucraina.

Lavrov a adăugat că Budapesta rămâne locul preferat pentru un eventual summit Putin-Trump „dacă şi când colegii noştri americani îşi vor reînnoi propunerea”.

UPDATE 11:39 Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) estimează că, foarte probabil, armata rusă va reuși să ocupe orașul strategic Pokrovsk, însă va continua să sufere pierderi importante, deoarece se concentrează pe mai multe fronturi simultan și astfel nu are resursele pentru ocuparea rapidă a orașului. Câteva sute de soldați ruși și vehicule au reușit să intre în oraș în ultimele zile, profitând de ceața densă care îngreunează activitatea dronelor ucrainene.

Armata Ucraineană confirmă că aproximativ 300 de soldați ruși se află deja în Pokrovsk, iar luptele continuă în interiorul orașului. Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, unități speciale ucrainene au încercat să curețe zonele ocupate, însă aceste acțiuni au fost întârziate și nu au schimbat semnificativ situația.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a descris situația de la Pokrovsk drept „foarte dificilă”, iar comandantul-șef Oleksandr Sîrski a recunoscut că frontul s-a deteriorat semnificativ și în regiunea Zaporijie, unde rușii au capturat mai multe sate în urma unor atacuri masive.

Rusia afirmă că deține controlul asupra părții estice a Pokrovskului și că forțele sale avansează către nord-vestul orașului, în timp ce ucrainenii susțin că duc „lupte epuizante” pentru a împiedica înaintarea. ISW scrie că ritmul înaintării forțelor ruse în direcția Pokrovsk rămâne unul relativ lent, în ciuda intensificării ofensivei din ultimele săptămâni. Potrivit analiștilor, acest lucru se datorează faptului că armata rusă continuă să desfășoare operațiuni de atac pe mai multe fronturi simultan, ceea ce limitează capacitatea sa de a concentra resursele necesare pentru o încercuire rapidă a orașului.

ISW notează că rușii întâmpină dificultăți în a închide complet „punga ucraineană” din zona Pokrovsk, în special pe flancul nordic, în apropiere de localitatea Rodynske.

„Rușii sunt deja în partea de nord a orașului, în zona spitalului și a caselor de vacanță. Își consolidează pozițiile și aduc întăriri zilnic”, a declarat un comandant ucrainean pentru publicația ucraineană Pravda. Un alt oficial a afirmat că rușii au adus mortiere în Pokrovsk și le folosesc pentru a bombarda pozițiile operatorilor de drone ucraineni.

Potrivit estimărilor independente citate de Reuters, rușii controlează în prezent peste 19% din teritoriul Ucrainei.

8:15 Guvernul și parlamentul danez au aprobat un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare totală de aproape 217 milioane de dolari, scrie Ukrinform.

Conform ministerului danez al Apărării, o parte din sumă va fi destinată finanțării „modelului danez”, care va permite achiziționarea de arme americane pentru Ucraina, iar restul sumei va fi furnizată sub formă de combustibil pentru armata ucraineană.

„Există încă o mare nevoie de a sprijini lupta Ucrainei pentru independență. Și este nevoie și de contribuția altor țări”, a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.

Asistența totală acordată de Danemarca Ucrainei din 2022 a ajuns deja la aproximativ 11,1 miliarde de dolari, scrie sursa citată.

LIVE TEXT/ Președintele ucrainean Zelenski a vizitat orașul Herson, unul dintre cele mai bombardate orașe. Război în Ucraina, ziua 1357