LIVE TEXT Macron îl va primi pe Zelenski la Paris pe 17 noiembrie pentru a discuta despre sprijinul acordat de Franța. Război în Ucraina, ziua 1360

UPDATE 17:00 Rafinăria de petrol Saratov din Rusia, de pe râul Volga, a oprit rafinarea primară a petrolului pe 11 noiembrie, în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat vineri două surse din industrie pentru Reuters.

Conform surselor, fabrica ar putea rămâne oprită până la sfârșitul lunii.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone în interiorul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinăriile, depozitele și conductele de petrol și de a paraliza cea mai mare sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul din Ucraina.

Armata ucraineană a raportat marți despre atacurile asupra rafinăriei de petrol din Saratov. A declarat că atacurile au provocat explozii și un incendiu de amploare în zona din jurul amplasamentului.

Guvernatorul regiunii Saratov a declarat că atacurile cu drone au avariat infrastructura civilă în noaptea de 14 noiembrie.

Conform surselor și unui videoclip postat pe rețelele de socializare care pretinde că arată atacurile asupra rafinăriei, un rezervor mare a luat foc la centrală.

În 2024, rafinăria din Saratov a procesat 5,8 milioane de tone de petrol, reprezentând aproximativ 2,2% din totalul producției de petrol prelucrate de Rusia. A produs 1,9 milioane de tone de motorină, 1,2 milioane de tone de benzină și 1 milion de tone de păcură.

UPDATE 15:00 Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe președintele Volodimir Zelenski la Paris pe 17 noiembrie pentru a reafirma sprijinul pe termen lung al Franței, a anunțat biroul lui Macron.

Cei doi lideri vor discuta despre cooperarea bilaterală în „domeniile energetic, economic și de apărare”, precum și despre progresele înregistrate în pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul „Coaliției celor dispuși”.

Cea de-a noua vizită a lui Zelenski în Franța de la izbucnirea războiului la scară largă în 2022 are loc în contextul în care Rusia își intensifică atacurile împotriva rețelei electrice a Ucrainei, iar forțele sale avansează într-un oraș cheie din estul Ucrainei, Pokrovsk, și în sudul regiunii Zaporijjea.

Aliații europeni și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la o anchetă de corupție la scară largă în sectorul energetic, care îl implică pe asociatul lui Zelenski, Timur Mindich, și care a dus la demisia a doi miniștri.

Parisul a fost un aliat cheie al Ucrainei de la izbucnirea invaziei la scară largă din 2022, furnizând avioane de vânătoare, artilerie, rachete cu rază lungă de acțiune și multe altele.

Macron a fost, de asemenea, un jucător important în „Coaliția celor dispuși” și principalul susținător al desfășurării forțelor de menținere a păcii în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate postbelice.

Călătoria lui Zelenski în Franța va urma vizitei sale în Grecia, unde se așteaptă să semneze un acord de cooperare energetică, a declarat o sursă apropiată Biroului Prezidențial.

Kievul a îndemnat aliații occidentali să își intensifice sprijinul energetic și să consolideze apărarea aeriană a Ucrainei, deoarece atacurile cu drone și rachete rusești provoacă întreruperi ale alimentării cu energie electrică în toată țara.

Cel mai recent, forțele Moscovei au lansat un atac în masă combinat împotriva Kievului în noaptea de 14 noiembrie, ucigând cel puțin patru persoane și rănind alte zeci. Ministerul Energiei din Ucraina a raportat pene de curent în regiunile Donețk, Kiev și Odesa.

UPDATE 13:30 Rusia a lansat un atac aerian la scară largă asupra Kievului în noaptea de 13-14 noiembrie, atacând capitala cu sute de drone și multiple rachete, ucigând cel puțin șase persoane și rănind alte cel puțin 25, scrie presa ucraineană.

Nouă dintre victimele rănite, inclusiv o femeie însărcinată și au fost spitalizate. Printre răniți se numără doi copii, în vârstă de 7 și 10 ani, au raportat autoritățile locale.

„Un atac violent. Aproximativ 430 de drone și 18 rachete au fost folosite în atac, inclusiv rachete balistice și aerobalistice.”, a scris președintele Volodimir Zelenski

„Din păcate, patru persoane au fost ucise”, a adăugat el. Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a revizuit ulterior numărul morților la șase, după ce a declarat anterior că rapoartele privind victimele au fost amânate, deoarece presupusele victime au fost prinse sub dărâmături.

Mai multe explozii au fost raportate la Kiev începând cu ora locală 00:45, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului. Alte valuri de explozii au fost raportate în orele următoare.

„Rușii atacă clădirile rezidențiale”, a avertizat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko , în contextul atacurilor. „Multe clădiri înalte din Kiev au fost afectate, în aproape fiecare district”, a adăugat el.

Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că au existat pene în regiunile Donețk, Kiev și Odesa. „Îi îndemnăm pe consumatori să utilizeze electricitatea rațional pe tot parcursul zilei”, a adăugat acesta.

Rusia a lansat rachete balistice și de croazieră, precum și „numeroase drone” asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei, a declarat Vitali Zaichenko, șeful Ukrenergo, operatorul rețelei electrice de stat din Ucraina, pentru Kyiv Independent.

Resturile de rachetă care au căzut au avariat o rețea de distribuție, precum și o conductă de apă dintr-o centrală termoelectrică din regiunea Kiev, a declarat el.

„Facem tot posibilul să reparăm sistemul”, a declarat Zaichenko, adăugând: „Fără atacuri viitoare, credem că vom putea recupera tot consumul de energie în trei săptămâni”.

Cel puțin 11 clădiri cu mai multe etaje din Kiev au fost lovite în atacul de peste noapte, potrivit lui Klitschko.

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a anunțat că salvatorii au evacuat peste 40 de persoane din clădirile vizate . Agenția a raportat atacuri, incendii și evacuări la clădiri rezidențiale din districtele Podilskyi, Dniprovskyi, Desnianskyi, Solomianskyi, Sviatoshynskyi și Obolonskyi din Kiev.

Un incendiu a izbucnit la etajele 5-8 ale unei clădiri înalte din cartierul Desnianskyi, soldat cu moartea unei persoane.

UPDATE 12:10 Rusia rămâne fără muncitori pentru a-și construi dronele de tip Shahed cu rachete de atac la mare adâncime, iar serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) declară că solicită ajutorul Coreei de Nord, transmite The Kyiv Independent.

HUR a scris că Rusia intenționează să importe 12.000 de muncitori nord-coreeni pentru a-și fabrica dronele până la sfârșitul anului.

Se pare că noii muncitori se îndreaptă spre fabrica rusească Alabuga din Tatarstan, care produce cea mai mare parte a versiunilor interne ale dronelor Shahed, proiectate de Iran, numite și „Gerans” și „Gerberas”.

Conform raportului HUR, negocierile recente se desfășoară între Rusia și Jihyang Technology Trade Company, care este o companie-paravan pentru Green Pine. Green Pine este centrul comerțului cu arme al Coreei de Nord, inclusiv exporturile de rachete balistice, și se află sub sancțiuni americane din 2010 pentru sprijinirea programului nuclear al Coreei de Nord.

Rusia a recrutat, a păcălit și a răpit în mod activ muncitori pentru mașina sa de război din întreaga lume în curs de dezvoltare, în special din Africa și Asia Centrală. Interpolul investighează rapoartele privind traficul de persoane în Botswana.

Dar chiar și înainte de război, Rusia a depins din punct de vedere istoric de forța de muncă importată, adesea numită „gostarbeitery”, pentru muncă grea, în special în Orientul Îndepărtat, unde populația rusă se confruntă cu rate scăzute ale natalității și abuz de substanțe. Muncitorii nord-coreeni sunt deosebit de populari.

Angajată prin contracte care plătesc guvernul nord-coreean, Rusia beneficiază de totalitarismul și sărăcia combinate ale vecinului său. Un raport al Departamentului de Stat din 2017 a menționat „condițiile asemănătoare sclaviei” muncitorilor nord-coreeni care trăiesc în lagărele de muncă, în special în exploatarea forestieră. La acea vreme, se estima că 20.000 de nord-coreeni veneau acolo anual.

Astăzi, acest flux de forță de muncă este amplificat de război. Un general ucrainean a estimat că 20 000 de nord-coreeni lucrau în fabricile de armament rusești la începutul lunii octombrie. Iar Coreea de Nord rămâne singurul guvern național din afara Federației Ruse despre care se știe că a trimis soldați să lupte împotriva ucrainenilor în numele Rusiei.

În schimb, Rusia învață Coreea de Nord cum să fabrice arme moderne și să poarte un război modern.

UPDATE 11:00 Dronele ucrainene au atacat orașul rus Saratov în noaptea de 14 noiembrie, lovind rafinăria locală de petrol, au susținut locuitorii, scrie The Kyiv Indepedent.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a confirmat că dronele au atacat regiunea peste noapte și a declarat că „infrastructura civilă” din Saratov a fost avariată. Serviciile de urgență operează la fața locului, a spus el.

Localnicii au declarat însă că dronele au lovit rafinăria de petrol din Saratov – o țintă frecventă a atacurilor ucrainene de la distanță lungă. Fotografii și videoclipuri cu explozii au circulat pe rețelele de socializare în timpul atacului.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că unitățile de apărare aeriană au doborât 45 de drone deasupra regiunii Saratov în timpul nopții.

Rafinăria din Saratov se află în sud-vestul Rusiei, la aproximativ 150 de kilometri de granița cu Kazahstanul și la aproape 600 de kilometri est de linia frontului din Ucraina.

Instalația, deținută de gigantul petrolier rus Rosneft, are o capacitate de procesare de 140 000 de barili de țiței pe zi. Produce peste 20 de produse petroliere diferite, inclusiv benzină, motorină, păcură și bitum.

Rafinăria a fost lovită de mai multe ori în această toamnă. Atacurile anterioare au forțat instalația să oprească temporar aportul de petrol în august, a relatat Bloomberg.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone de rază lungă de acțiune asupra instalațiilor industriale și militare din Rusia. Rafinăriile de petrol, care finanțează și alimentează mașina de război a Moscovei, sunt ținte frecvente.

UPDATE 9:50 În noaptea de 14 noiembrie, forțele ruse a lansat un atac combinat asupra obiectivelor de infrastructură critică ale Ucrainei, folosind drone de atac, rachete aeriene, terestre și maritime, anunță Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

În total, trupele radiotehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 449 de mijloace de atac aerian – 19 rachete și 430 de drone de diferite tipuri:

430 de drone de atac de tip Shahed, Geran (și alte tipuri de drone), lansate din direcțiile: Kursk, Millerovo, Oriol, Breansk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă; Gvardiiske;

3 rachete aeroballistice Kh-47M2 „Kinjal” (din regiunea Riazan – Federația Rusă);

1 rachetă antinavă „Țirkon”;

6 rachete de croazieră Iskander-K/Calibr (din Crimeea ocupată/apele Mării Negre);

9 rachete balistice Iskander-M/KN-23 (din regiunea Breansk).

Direcția principală a loviturii a fost orașul Kiev. În urma atacului au fost afectate și regiunile Kiev, Harkiv, Odesa, Poltava și Cerkasî.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:30, apărarea antiaeriană a doborât 419 ținte aeriene:

405 drone de tip Shahed, Geran și alte tipuri;

2 rachete aeroballistice Kh-47M2 „Kinjal”;

6 rachete balistice Iskander-M/KN-23;

6 rachete de croazieră Iskander-K/Calibr.

Potrivit Forțelor, au fost înregistrate lovituri ale rachetelor și a 23 de drone de atac în 13 locații, precum și căderi de resturi ale țintelor doborâte în 44 de locații.

UPDATE 08:48 În noaptea de 14 noiembrie, trupele ruse au lansat un atac combinat masiv asupra Kievului și regiunii Kiev. O persoană a murit și cel puțin 24 au fost rănite, potrivit Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

În districtul Podilskîi, focul a izbucnit într-un bloc de locuințe de la etajul 15. Au fost salvate 13 persoane.

În districtul Dniprovskîi, au fost stinse incendiile din două apartamente de la primul etaj al unui bloc de cinci etaje. Au fost salvate 17 persoane. La o altă adresă, a fost stins un alt incendiu. De asemenea, au ars clădirile din lemn ale unei baze sportive.

În districtul Darnițkîi al orașului, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei școli.

În districtul Desnianskî, un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe la etajul 7. Incendiul a fost localizat. În timpul operațiunilor de stingere, 9 persoane au fost salvate, iar alte 50 au fost evacuate.

La o altă adresă, a izbucnit un incendiu într-un bloc de locuințe la etajele 5-8. O persoană a murit. Au fost salvate 14 persoane, dintre care un copil, iar o persoană a fost scoasă de sub dărâmături.

În districtul Solomian, a izbucnit un incendiu pe acoperișul și la etajul 5 al unui bloc de locuințe. În timpul operațiunilor de stingere, au fost salvate 20 de persoane.

În districtul Svîatoșinskî a fost înregistrată o lovitură într-o clădire rezidențială la nivelul etajului șapte. De asemenea, a fost stins un incendiu într-o clădire rezidențială de 22 de etaje, la nivelul etajului 19.

În districtul Holosiivskyîi, au căzut fragmente de dronă pe teritoriul unui spital. La o altă adresă, a fost stins un incendiu într-o clădire.

În districtul Șevcenkovskîi a fost stins un incendiu pe un teren deschis.

În districtul Obolonskîi a fost lovită o clădire rezidențială de 9 etaje, ceea ce a provocat un incendiu în apartamentele de la etajele 7-9. O persoană a fost salvată, incendiul a fost stins.