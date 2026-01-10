LIVE TEXT Kievul, alimentat din nou cu căldură. Până la sfârșitul zilei, se așteaptă reconectarea la energie electrică. Război în Ucraina, ziua 1417

UPDATE 15:35 Autoritățile ucrainene se așteaptă ca orașul Kiev să fie reconectat la energie electrică până la sfârșitul acestei zile. Despre aceasta a anunțat, printr-o postare pe Facebook, prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko. Aceasta menționează și că pe parcursul acestei zile s-au întreprins acțiuni care au permis restabilirea alimentării cu căldură în capitală și în regiunea Kiev, după atacul din 8 spre 9 ianuarie 2026.

„De acum, sistemul de alimentare cu căldură este în funcțiune. Obiectele generatoare asigură transportorul de căldură clădirilor rezidențiale, lansarea pas cu pas a aprovizionării direct în locuință. Astăzi este așteptată o rezervă completă de căldură”, a explicat prim-ministra.

Svîrîdenko spune încă că situația electricității rămâne mai complicată.

„Malul drept al Kievului este aproape complet schimbat la orarele programate de închidere. Închiderile de urgență sunt încă în vigoare pe malul stâng. Rețelele energetice sunt avariate semnificativ, iar din cauza temperaturilor scăzute, oamenii folosesc mai activ încălzitoarele electrice”, a adăugat aceasta.

„Lucrările de restaurare sunt de asemenea în curs de desfășurare în regiune. Deja a reînnoit aprovizionarea cu energie pentru 275 mii de locuințe. Ne așteptăm ca oamenii să primească locuințe în așezări până la sfârșitul acestei zile”, a conchis prim-ministra.

UPDATE 12:15 Un depozit de petrol din regiunea Volgograd, Federația Rusă, este în flăcări, după un atac cu drone. Despre aceasta a anunțat guvernatorul regiunii ruse Volgograd, Andrei Bocharov, pe Telegram.

„În Oktiabrski, în urma căderii de resturi de drone, a fost raportat un incendiu la un depozit de petrol”, se arată în mesaj.

Potrivit guvernatorului rus, serviciile relevante lucrează „la locul incidentului”.

UPDATE 9:20 Estimările făcute de ucraineni arată că pierderile totale ale trupelor ruse în războiul împotriva Ucrainei din perioada 24 februarie 2022 – 10 ianuarie 2026 se ridică la aproximativ 1 217 810, inclusiv 880 de soldați uciși în ultimele 24 de ore.

Despre aceasta a relatat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook.