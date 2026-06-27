LIVE TEXT Încă șapte civili ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă. Război în Ucraina, ziua 1585

UPDATE 17:10 Șapte civili ucraineni care au fost ținuți ilegal în captivitate rusă timp de ani de zile s-au întors acasă. Potrivit Ukrinform, comisarul Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului, Dmitro Lubineț, a anunțat eliberarea pe Telegram.

Potrivit Ombudsmanului, eliberarea a fost rezultatul angajamentului său umanitar direct cu comisarul rus pentru drepturile omului, Iana Lantratova.

Lubineț a mulțumit Serviciului de Securitate al Ucrainei, Serviciului de Informații Externe al Ucrainei și tuturor celorlalte agenții implicate în activitatea Cartierului General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război.

„Ucrainenii care s-au întors acasă au vârste cuprinse între 35 și 66 de ani. Toți au fost deținuți ilegal de forțele ruse în 2022 în timpul ocupației Mariupolului și a unor părți din regiunile Kiev, Harkov, Zaporijjea și Luhansk. În regiunea Kiev, aceștia au fost deținuți în districtul Bucea, unde forțele de ocupație au comis atrocități în 2022”, a declarat Lubineț.

Volodimir Zelenski a declarat pe 26 iunie că 160 de militari ucraineni care au fost ținuți captivi în Rusia din 2022 au fost, de asemenea, eliberați.

UPDATE 14:25 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin șapte persoane și au rănit cel puțin alte 89 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 27 iunie, în timp ce o dronă rusească a lovit un microbuz civil în regiunea Dnipropetrovsk, iar Moscova a lansat un alt atac cu drone la scară largă peste noapte, potrivit Kyiv Independent.

Ultimele atacuri vin în timp ce Rusia își continuă atacurile zilnice împotriva orașelor și infrastructurii civile ucrainene. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat aproximativ 1400 de drone de atac, aproape 1500 de bombe aeriene ghidate și 19 rachete în ultima săptămână.

„O dronă rusească a lovit un microbuz civil care intra în orașul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, ucigând două persoane și rănind cel puțin alte 12, inclusiv doi copii, a raportat Poliția Națională a Ucrainei. Toate victimele primeau tratament medical”, a declarat poliția.

Nikopol se află pe malurile fostului rezervor Kakhovka, chiar vizavi de Enerhodar, ocupat de Rusia, și de Centrala Nucleară Zaporijjea, controlată de Rusia. Locația sa în apropierea liniei frontului a făcut din oraș o țintă frecventă a atacurilor rusești cu artilerie, drone și rachete.

În alte atacuri asupra regiunii Dnipropetrovsk, care au coincis cu un atac masiv cu drone rusești peste noapte, o persoană a fost ucisă și două au fost rănite, a raportat guvernatorul Oleksandr Hanzha.

Rusia a lansat 129 de drone de atac de tip Shahed în noaptea de 27 iunie, a declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Apărarea aeriană a doborât 113 drone, în timp ce 13 au lovit ținte în șapte locații. Resturi de la dronele interceptate au căzut în alte trei locuri.

În sud-estul regiunii Zaporijjea, cel puțin o persoană a fost ucisă în urma atacurilor rusești, iar alte 23 au fost rănite, inclusiv trei copii, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.

Fedorov a adăugat că 102 locuitori au raportat daune sau distrugeri ale caselor lor în urma atacurilor asupra orașului Zaporijjea.

UPDATE 11:05 Rachetele Flamingo FP-5 cu rază lungă de acțiune, fabricate în Ucraina, au „lovit cu succes” o instalație militar-industrială rusească cheie din orașul Volgograd în noaptea de 27 iunie, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Atacul a vizat Centrul Federal de Cercetare și Producție din Rusia, Titan-Barrikady, o importantă întreprindere de apărare care produce lansatoare pentru sistemele de rachete strategice Yars și Topol-M, precum și lansatoare pentru sistemul de rachete balistice tactice Iskander-M.

„Atacurile confirmate au fost urmate de un incendiu la incinta fabricii”, a declarat Zelenski.

Titan-Barrikady este una dintre principalele întreprinderi militar-industriale din Rusia și face parte din corporația spațială de stat Roscosmos. Pe lângă sistemele de lansare a rachetelor, întreprinderea produce sisteme de artilerie grea, suporturi de artilerie navală și sisteme de rachete antinavă de coastă.

Instalația se află sub sancțiuni internaționale de când Rusia a lansat războiul său total.

Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions.



Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026

UPDATE 09:35 Noaptea, armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra comunității Solonytsivska din regiunea Harkiv. Au fost înregistrate lovituri asupra a două benzinării:

„Pe teritoriul uneia dintre benzinării, atacul a distrus o clădire și a provocat un incendiu pe o suprafață de 400 mp. De asemenea, 10 echipamente au fost avariate. La o altă adresă, clădirea operatorului benzinăriei a fost avariată în urma unui atac rus. Nu a existat niciun incendiu”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Unități ale Serviciului de Urgență de Stat, inclusiv geniști, psihologi și ofițeri de salvare comunitară, au fost implicate în eliminarea consecințelor atacului rusesc.