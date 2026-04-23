LIVE TEXT În urma unui atac rusesc, în Sumî a izbucnit un incediu într-o clădire delocativă. Război în Ucraina, ziua 1520

UPDATE 14:20 În Sumî, în urma atacului rusesc asupra comunității Trostianeț, o persoană a suferit o reacție acută la stres

A izbucnit un incendiu într-o clădire nelocativă. Specialiștii Serviciului pentru Situații de Urgență au lichidat toate focarele de incendiu.

La fața locului a intervenit și ofițerul de salvare al comunității.

UPDATE 11:05 În Zaporijjea, o femeie de 72 de ani a fost rănită în urma atacurilor aeriene rusești din această noapte.

Victimei i-a fost acordată asistența medicală necesară. Numărul persoanelor rănite este în curs de desfășurare.

La una dintre adrese a izbucnit un incendiu într-o casă de locuit și la două automobile. La o altă adresă a fost avariată o pompă de benzină de pe teritoriul unei benzinării, izbucnind un incendiu. Pompierii au lichidat toate focarele de ardere.

Unda de șoc și fragmentele au avariat locuințele din apropiere. Salvatorii au inspectat zonele afectate.

La fața locului au intervenit toate serviciile de urgență.

UPDATE 9:00 În timpul nopții, trupele ruse au lansat un atac masiv asupra orașului Dnipro, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Un bloc locativ cu 13 etaje a fost parțial distrus (între etajele 6 și 8), iar în apartamente a izbucnit un incendiu pe o suprafață de 500 metri.

Preliminar, 2 persoane au murit, iar 9 au fost rănite, printre care 2 copii. Salvatorii au evacuat 6 persoane, inclusiv 2 copii.

De asemenea, în oraș au luat foc o clădire administrativă, mai multe automobile și un magazin — incendiile au fost localizate.

La fața locului lucrează psihologi ai serviciilor de urgență, iar 26 de persoane au primit deja asistență.

UPDATE 8:15 În noaptea de 23 aprilie, armata rusă a atacat cu 155 de drone de atac de tip Shahed (inclusiv reactive), Gerbera, Italmás și alte tipuri de drone, lansate din direcțiile: Kursk, Orel, Millerovo, Șatalovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 139 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 11 drone de atac în 9 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte în 4 locații.