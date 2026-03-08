LIVE TEXT În regiunea Poltava, forțele rusești au efectuat atacuri masive asupra instalațiilor de producție de gaze Naftogaz pentru a doua zi consecutiv. Război în Ucraina, ziua 1474

UPDATE 18:00 Pentru a doua zi consecutiv, trupele rusești au efectuat atacuri masive asupra instalațiilor de producție de gaze ale Grupului Naftogaz din regiunea Poltava, oprind operațiunile la unele instalații. Acest lucru a fost raportat de către companie, potrivit Hromadske.

Rușii folosesc drone pentru a efectua atacurile. Bombardamentul a forțat închiderea mai multor instalații de infrastructură critică. Nu există victime, dar au fost înregistrate pagube.

„Specialiștii companiei lucrează cu Serviciul de Urgență de Stat pentru a atenua consecințele. O evaluare a pagubelor este în curs de desfășurare”, a declarat Serhii Koretsky, președintele Consiliului de Administrație al Naftogaz din Ucraina.

Administrația Regională de Apărare Poltava a raportat că dronele rusești au atacat o instalație industrială din districtul Myrhorod din regiune în noaptea și dimineața zilei de 8 martie. Echipamentele de producție au fost avariate.

UPDATE 16:40 O dronă rusească a lovit un tren de pasageri în regiunea Sumî din Ucraina pe 8 martie, a relatat agenția de presă Suspilne, citând biroul procurorului regional. Atacul a avut loc în jurul orei 5:30 dimineața, ora locală, potrivit Suspilne, citat de Kyiv Independent.

Trenul avea la bord 200 de pasageri în momentul atacului.

Autoritățile locale nu au raportat răniți la momentul respectiv, iar pasagerii au fost redirecționați către stațiile lor finale. Operatorul feroviar Ukrzaliznytsia, sau Căile Ferate Ucrainene, a declarat pentru Suspilne că nu plănuiesc modificări ale traseului.

Atacul a făcut parte dintr-o campanie aeriană nocturnă mai amplă pe căile ferate ucrainene, care a lovit și o serie de intersecții din vestul Ucrainei, Ukrzaliznytsia raportând pagube în regiunile Rivne, Jhytomyr și Vinnița.

Drona a fost identificată preliminar ca fiind o Lancet, una dintre dronele de atac preferate de Rusia.

Căile ferate ucrainene au avut parte de dificultăți în ultimele luni, deoarece Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontului. Campania nu a cruțat civilii. Un atac similar cu drone la sfârșitul lunii ianuarie a ucis cinci persoane și a rănit alte două în regiunea Harkiv, vecinul Sumî din sud-est.

UPDATE 14:45 Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat duminică, 8 martie, că se va întâlni marți, 10 martie, cu șefa UE, Ursula von der Leyen, în contextul în care Slovacia și Ungaria intensifică presiunile asupra Ucrainei pentru a relua fluxurile de petrol rusesc, avertizând că Slovacia ar putea bloca un împrumut major acordat de UE Kievului, potrivit Reuters.

Fluxurile de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, prin Ucraina, au fost suspendate de la sfârșitul lunii ianuarie, după ce Kievul a declarat că un atac rusesc a provocat un incendiu care a avariat grav conducta. Întreruperea a declanșat una dintre cele mai aprinse dispute dintre vecini de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022. Ucraina susține că conducta nu poate fi reparată rapid.

Ungaria și Slovacia, membre ale Uniunii Europene care încă importă petrol rusesc și mențin legături cu Moscova, au acuzat Kievul că amână deliberat o reluare din motive politice.

Ungaria a respins noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de bloc Ucrainei. Fico și-a reiterat amenințarea de a bloca împrumutul într-un videoclip pe Facebook duminică.

El a spus că se va întâlni cu von der Leyen la Paris și va face presiuni pentru ca experții să viziteze conducta Drujba.

„Dar cel mai important mesaj va fi că Slovacia este gata să preia ștafeta de la Ungaria, dacă este necesar. Blocarea acestui cadou militar uriaș către Ucraina este un instrument legitim pentru a realiza restabilirea aprovizionării cu petrol”, a spus Fico cu referire la împrumut.

Comisia UE a declarat vineri că analizează modalități de a restabili fluxurile de petrol de pe Drujba, inclusiv o potențială asistență financiară. Slovacia a oprit deja aprovizionarea cu energie electrică de urgență către Ucraina pe fondul disputei. Disputa escaladează pe măsură ce Ungaria se îndreaptă spre alegeri strânse luna viitoare, cu prim-ministrul Viktor Orban, la putere de 16 ani, făcând din războiul din Ucraina o temă centrală de campanie.

UPDATE 12:00 În regiunea Donețk, rușii au ucis o persoană și au rănit alte 10 în ultima zi. Potrivit Ukrinform, Vadym Filashkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk, a relatat acest lucru pe Facebook.

„Pe 7 martie, rușii au ucis un rezident al regiunii Donețk în Nykonorivka. Alte 10 persoane din regiune au fost rănite în timpul zilei”, a scris el.

În regiunea Donețk, numărul total de morți de la începutul războiului este de 4076, cu alte 8994 de persoane rănite. Aceasta nu include victimele din Mariupol și Volnovaha.

Conform Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski a organizat o reuniune pe teme de securitate privind situația din regiunea Donețk.

UPDATE 09:10 În noaptea de 8 martie, trupele rusești au atacat districtul Saltivskyi din Harkiv cu drone de atac. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de primarul din Harkov, Ihor Terekhov, potrivit Ukrinform.

„Armata rusă a lovit districtul Saltivskyi din oraș cu un shahed. Clarificăm consecințele”, a spus el.

Conform Ukrinform, atacul a distrus intrarea într-o clădire rezidențială cu cinci etaje din districtul Kiev din Harkiv. Unsprezece persoane au fost raportate rănite, inclusiv băieți cu vârste de 6 și 11 ani și o fată de 17 ani.

9 martie a fost declarată zi de doliu în Harkiv pentru cei uciși în atacul cu rachete asupra clădirii înalte.