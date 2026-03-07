LIVE TEXT Ucraina a oprit ofensiva rusă către Zaporijjea, ucigând și rănind 300 de soldați ruși, susține HUR. Război în Ucraina, ziua 1473

UPDATE 18:22 Unitățile serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR) și ale Forțelor Armate au oprit avansul Rusiei către orașul Zaporijjea, în cadrul unei operațiuni defensive de trei luni în sudul țării, a afirmat HUR pe 7 martie.

Conform presei ucrainene, declarația a fost făcută în contextul în care avansul rus pe majoritatea secțiunilor frontului a încetinit în timpul iernii, reflectând tendințele observate pe câmpul de luptă în anul precedent. Între timp, unitățile ucrainene de-a lungul frontului sudic din regiunile Zaporijjea și Dnipropetrovsk au continuat să avanseze.

HUR nu a dezvăluit zona exactă în care ofensiva rusă a fost oprită.

Unitatea de forțe speciale a serviciilor secrete militare ucrainene, Tymura, a ucis sau rănit peste 300 de soldați ruși și a capturat alți 39, a declarat HUR.

„Obiectivul forțelor speciale este de a perturba planurile ofensive ale rușilor și de a împiedica avansarea acestora către capitala regională”, a declarat agenția.

„Acțiunile forțelor speciale au contribuit la stabilizarea apărării în poziții favorabile apărătorilor ucraineni și la securizarea regiunii Zaporijjea”, a mai menționat sursa citată.

UPDATE 15:56 Numărul persoanelor decedate din Harkiv a crescut la 10 persoane, printre care doi copii – o fetiță de 13 ani și un băiat de 9 ani. Alte 16 persoane sunt rănite.

În prezent, continuă operațiunile de căutare și salvare, precum și stingerea incendiului.

UPDATE 13:57 Forțele ucrainene au atacat cu rachete occidentale cu rază lungă de acțiune o bază rusă utilizată pentru depozitarea, pregătirea și lansarea dronelor de tip Shahed, în apropierea aeroportului ocupat din Donețk, a raportat Statul Major General pe 7 martie.

Forțele terestre și aeriene ale Ucrainei au lansat atacuri asupra bazei ruse din apropierea aeroportului din Donetsk folosind rachete franco-britanice SCALP (Storm Shadow) și rachete americane ATACMS, potrivit declarației.

Forțele ruse lansează aproape zilnic drone de tip Shahed asupra orașelor ucrainene, vizând adesea infrastructura energetică și clădirile rezidențiale. Dronele sunt utilizate și pentru atacuri pe linia frontului, conform presei de la Kiev.

Un videoclip distribuit de armata ucraineană arată un incendiu de proporții și explozii secundare în urma atacului.

Aeroportul din Donețk și-a încetat activitatea în mai 2014, după începerea ocupației ruse a unor părți din regiunile Donețk și Luhansk. Acesta a fost unul dintre ultimele bastioane ale soldaților ucraineni din oraș.

UPDATE 13:45 Numărul morților în Harkiv a crescut la 8 persoane, au anunțat salvatorii.

UPDATE 11:25 Regiunea Kiev a fost ținta atacurilor rusești din timpul nopții, a anunțat guvernatorul Mikola Kalașnik. Aproximativ 15 drone rusești au fost distruse înainte de a ajunge în regiune.

Potrivit autorităților locale, nu au fost înregistrate lovituri asupra infrastructurii critice, iar niciun locuitor nu a fost rănit.

În timpul operațiunii au fost folosite și drone interceptoare din cadrul proiectului „Cer Curat”. Autoritățile au precizat că, de la lansarea proiectului „Cer Curat”, în urmă cu un an, au fost doborâte aproximativ 2 700 de ținte aeriene inamice.

UPDATE 11:15 Noaptea, forțele ruse au atacat regiunea Odesa cu drone de luptă. Au fost înregistrate daune la infrastructura portuară, a anunțat guvernatorul regiunii Oleh Kiper.

„Au izbucnit incendii de proporții, care au fost localizate rapid de echipele de salvare”, a transmis Kiper.

UPDATE 09:25 Cel puțin șapte persoane au murit, iar peste zece au fost rănite, printre victime aflându-se și trei copii, în orașul Harkiv, unde o rachetă balistică rusească a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului, o scară a clădirii a fost complet distrusă, iar etajele superioare ale unui imobil vecin au fost grav avariate, a transmis în dimineața zilei de sâmbătă, 7 martie, președintele Volodimir Zelenski.

Până în prezent, autoritățile ucrainene au confirmat șapte persoane decedate și peste zece răniți. Președintele a menționat că sub ruine ar putea fi încă oameni, iar operațiunile de căutare continuă.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei. Conform datelor oficiale, 29 de rachete, aproape jumătate dintre ele balistice, precum și 480 de drone, majoritatea de tip Shahed, au fost folosite în loviturile din ultimele ore.

Loviturile au vizat în special infrastructura energetică din Kiev, precum și din regiunile Hmelnițki și Cernăuți. De asemenea, infrastructura feroviară din regiunea Jîtomîr a fost atacată. Pagube au mai fost raportate în regiunile Dnipropetrovsk, Zaporijjea, Vinnîțea, Odesa, Poltava, Sumî și Cerkasî.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că aceste atacuri „brutale împotriva vieții” trebuie să primească un răspuns din partea partenerilor internaționali. El a subliniat că Rusia nu a renunțat la încercările de a distruge infrastructura civilă și critică a Ucrainei, motiv pentru care sprijinul internațional trebuie să continue.