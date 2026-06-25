LIVE TEXT Forțele ruse au lansat un atac asupra salvatorilor, în timp ce aceștia interveneau la locul unui bombardament cu drone. Război în Ucraina, ziua 1583

UPDATE 12:30 În regiunea Sumî, rușii au lansat un atac repetat asupra salvatorilor.

În comunitatea Hlukhiv, pompierii interveneau la locul unui atac cu dronă asupra unui depozit. În acel moment, forțele ruse au lovit în apropierea unei cisterne de pompieri. Totuși, întregul personal a reușit să se retragă în siguranță.

UPDATE 11:50 În Sumî, în urma loviturii forțelor ruse asupra unei benzinărie, au fost răniți 4 oameni.

În timpul stingerii incendiului, salvatorii au fost nevoiți să oprească de mai multe ori intervenția din cauza riscului unor noi lovituri.

Pompierii au lichidat incendiul.

UPDATE 11:30 Începând din seara zilei precedente, trupele ruse au atacat cinci raioane ale regiunii Dnipropetrovsk, a informat Serviciul pentru Situații de Urgență .

În raionul Dnipro a izbucnit un incendiu într-un depozit în care era păstrată tehnică comunală. Aproximativ 10 mijloace de transport au fost avariate.

Două comunități din raionul Sinelnikove au fost lovite de atacuri. În urma bombardamentelor a luat foc o casă de cultură, iar mai multe locuințe private au fost avariate.

La Pavlohrad au izbucnit mai multe incendii în urma atacurilor. Au fost avariate clădirea unui colegiu, un cămin, un complex de agrement și mai multe automobile.

În raionul Nikopol, focul inamic a avariat o stație de alimentare cu carburanți.

În raionul Krîvîi Rog a fost afectat un obiectiv de infrastructură.

Nu au fost înregistrate victime. Pompierii au lichidat toate incendiile provocate de atacurile.

UPDATE 8:45 În noaptea de 25 iunie, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică de tip Iskander-M lansată din Crimeea ocupată, precum și cu 90 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-momeală de tip „Parodia”, lansate din regiunile Kursk, Breansk, Millerovo, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), Hvardiiske (Crimeea ocupată) și din teritoriul ocupat al regiunii Donețk, au informat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, sistemele fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât prin mijloace de război electronic 83 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale unei rachete balistice și ale șase drone de atac în șapte locații, precum și căderi de resturi provenite de la ținte doborâte în nouă locații.