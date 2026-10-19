LIVE TEXT Forțele ruse au atacat regiunea Jîtomîr, provocând mai multe incendii. Război în Ucraina, ziua 1699

UPDATE 10:40 În această noapte, trupele rusești au atacat din nou regiunea Jîtomîr. Mai multe incendii au izbucnit la instalații de infrastructură critică. Salvatorii le-au stins, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„Din cauza semnalelor de alarmă constante, personalul și echipamentele au fost evacuate în locuri sigure”, informează salvatorii.

Preliminar, nu au existat decese sau răniți.

UPDATE 08:25 O persoană a murit și alte persoane au fost rănite în urma unui atac balistic al forțelor ruse asupra capitalei Ucrainei.

Acest lucru a fost raportat de Administrația Militară a orașului Kiev, potrivit Ukrinform.

„Din păcate, o persoană a fost ucisă în urma atacului”, se arată în postare.

Potrivit Administrației Militare a orașului Kiev, alte două persoane au fost, de asemenea, rănite și primesc îngrijirile medicale necesare.