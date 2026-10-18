LIVE TEXT Forțele ruse au lovit un bloc de apartamente din Odesa și au rănit un copil. Război în Ucraina, ziua 1698

UPDATE 14:10 Forțele ruse au atacat Odesa, avariand o clădire de apartamente și rănind un copil.

Serhii Lisak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a anunțat acest lucru pe Telegram , relatează Ukrinform.

„Inamicul a atacat Odesa”, a spus Lisak.

Potrivit acestuia, o clădire rezidențială a fost avariată.

„Inamicul a lovit o clădire rezidențială înaltă într-o zonă dens populată din Odesa. O fată de 13 ani a fost rănită. Personalul medical îi oferă asistența necesară”, a spus el.

Potrivit lui Lisak, acoperișul a luat foc, iar apartamentele de la ultimul etaj au fost avariate.

Toate serviciile de urgență relevante lucrează la fața locului.

În regiunea Odesa au fost introduse întreruperi de urgență ale curentului electric în urma unui atac rusesc.



UPDATE 12:40 Două persoane au fost ucise și alte cinci rănite în atacurile rusești asupra regiunii Sumî din ultimele 24 de ore.

Poliția Națională a raportat acest lucru pe Telegram. „În comunitatea Sumî, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost ucis într-un atac cu drone rusești. Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost ucis în atacuri aeriene ghidate cu bombă, iar femei cu vârste cuprinse între 60 și 86 de ani au fost rănite. Inamicul a atacat o casă cu un dronă, rănind o femeie în vârstă de 23 de ani”, se arată în comunicat.







UPDATE 10:10 O clădire rezidențială din Zaporijjea a fost lovită; o tânără a fost ucisă, iar alte două persoane au fost rănite.

Despre aceasta a relatat Semikin, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Zaporijjea.

„O clădire rezidențială din Zaporijia a fost lovită. Din păcate, o femeie de 27 de ani a fost ucisă în atacul inamic”, se arată în comunicat.





„Alte două persoane au fost rănite – o femeie de 58 de ani și o fetiță de șase ani. Atacul a avariat două clădiri de apartamente, 18 vehicule și clădirea unei instituții de învățământ”, a adăugat el.



Conform relatărilor, Zaporijjea a fost vizată de mai multe atacuri cu rachete ieri dimineață, avariand clădiri rezidențiale și rănind cinci persoane.





09:00 O persoană a fost ucisă și cel puțin alte patru au fost rănite într-un atac cu drone rusești asupra Poltavei, în timp ce locuințe private au fost avariate.



Despre aceasta a relatat Vitalii Diakivnych, șeful Administrației Militare Regionale Poltava, pe Telegram.

Un dronă ostil a lovit o zonă cu case private, a spus el.

„Până în prezent, a fost confirmată moartea unei persoane. Condoleanțe familiei și celor dragi. Alte două persoane au fost rănite”, se arată în postare.

Patru case private au fost avariate.

LIVE TEXT Forțele ruse au atacat uzina siderurgică Zaporijstal cu rachete balistice, provocând pagube. Război în Ucraina, ziua 1697